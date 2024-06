BON PLAN : un pack Xbox Series X avec 2 gros jeux en promo

Si vous n'avez pas encore craqué pour une console de dernière génération, c'est peut-être le moment de se lancer. Si la Xbox Series X coûte quand même assez cher, elle est souvent accompagnée de jeux vidéo dans des bundles, pour faire quelques économies. Mais voilà qu'un gros pack avec deux excellents jeux est à prix réduit.

Le pack regroupant une Xbox Series X, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et Assassin's Creed Mirage en Édition Deluxe est actuellement vendu 499,99 € au lieu de 669,99 € à la Fnac, soit une réduction de - 25 %. En plus d'une console dernière génération, vous avez donc un FPS/RPG et son extension Phantom Liberty, ainsi qu'un jeu d'aventure avec des cosmétiques additionnels.

Avec ce pack, découvrez la toute nouvelle Xbox dernière génération, la plus puissante et la plus rapide jamais conçue avec son lecteur Blu-ray 4K et son disque dur SSD 1To. Les jeux Cyberpunk 2077: Ultimate Edition et Assassin’s Creed Mirage Edition Deluxe version physique inclus. 4K / 8K HDR - Plongez dans des univers ultra détaillés avec une résolution native 4K HDR . Compatible avec la technologie 8K HDR en connectant votre Xbox Series X à votre téléviseur 8K pour jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p).

4K / 8K HDR - Plongez dans des univers ultra détaillés avec une résolution native 4K HDR . Compatible avec la technologie 8K HDR en connectant votre Xbox Series X à votre téléviseur 8K pour jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). 120 FPS - La Xbox Series X permet un rendu encore plus fluide et dynamique allant jusqu'à 120 images par seconde (compatible Fortnite, Call of Duty : Warzone , Rocket League etc)

Disque SSD 1 To - Profitez d'un espace de stockage important pour tous vos jeux avec le disque SSD de 1 To pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées.

100 % Rétrocompatible - Profitez d'une très large sélection de vos anciens jeux Xbox (100 % des jeux Xbox One, des centaines de jeux Xbox 360 & Xbox originale) directement sur votre Xbox Series X.

Raytracing - Encore plus d'immersion avec le Raytracing qui permet d'afficher des lumières et reflets réalistes, pour des environnements plus vrais que nature sur les jeux Xbox Series X compatibles.

Smart Delivery - Achetez une seule fois un jeu Xbox compatible Smart Delivery et upgradez sans surcoût pour la version Xbox Series X quand elle est disponible (Ex: Gears 5, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, etc.

Xbox Game Pass - Tirez le meilleur parti de votre Xbox Series S avec le Xbox Game Pass Ultimate (abonnement vendu séparément) et soyez le premier à jouer à de nouveaux jeux comme Starfield et Forza Motorsport dès le premier jour. De plus, profitez de centaines de jeux comme Minecraft Legends, Halo Infinite et Forza Horizon 5.

Audio spatial 3D - Découvrez la nouvelle génération de technologie audio qui vous placent au cœur de votre expérience de jeu avec le Dolby Atmos pour les jeux compatibles (Forza Horizon 4, Gears 5, etc).

