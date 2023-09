BON PLAN : la manette Xbox Elite Series 2 Core en promo

Si les Xbox Series X|S sont évidemment livrées avec une manette classique, Microsoft propose d'autres alternatives avec des modèles améliorés. Le constructeur a notamment dans son catalogue la manette Xbox Elite Series 2 Core, une version plus abordable de son contrôleur haut de gamme.

La Xbox Series 2 Core est actuellement vendu 99,99 € sur Cdiscount et Amazon, au lieu de 119,99 €, une belle promotion si vous êtes à la recherche d'une manette plus complète que celle de base, et bien sûr, elle fonctionne sur Xbox Series X|S mais aussi sur Xbox One et PC, ainsi que sur iOS et Android pour profiter du Game Pass Ultimate.

Jouez comme un pro avec la manette la plus performante au monde. La manette sans fil Xbox Elite Series 2 blanche vous propose plus de 30 façons de jouer comme un pro grâce aux nouveaux sticks à tension réglable, aux nouveaux composants interchangeables (vendu séparément), à la batterie rechargeable offrant jusqu’à 40 heures d’autonomie et à la personnalisation infinie via l’application Accessoires Xbox. Compatible avec tous vos appareils : Xbox Series X|S, Xbox One X, Xbox One S, Xbox One, PC Windows 10|11, Android et iOS.

Pour les plus gros budgets, la manette Xbox Elite Series 2 est affichée à 174,99 € à la Fnac.