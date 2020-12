BON PLAN : changez votre vieille manette Xbox One contre une manette Xbox Series neuve pour moins de 15 euros

L'arrivée des consoles Xbox Series X et Xbox Series S marque aussi celle d'une nouvelle manette. Totalement compatible avec la génération Xbox One, elle peut donc être utilisée en lieu et place de celle d'origine. Micromania vous propose de revendre votre ancienne manette Xbox (100% fonctionnelle et en bon état) pour repartir avec une manette neuve de nouvelle génération pour 14,99 €.

Cette reprise est plutôt avantageuse et permettra surtout à ceux ayant encore une manette Xbox One de première génération (celle sans le Bluetooth) d'enfin utiliser leur manette avec un PC sans adaptateur et surtout avec leur smartphone pour profiter, par exemple, du Xbox Game Pass.

Cette promotion n'est valable qu'en magasin, il faudra donc se déplacer dans la boutique la plus proche de chez vous pour en bénéficier.