BON PLAN PlayStation Plus : jusqu'à 88 % de promotion sur votre premier mois d'abonnement, dépêchez-vous !

Il y a régulièrement des promotions pour s'abonner au PlayStation Plus à moindre coût, mais elles concernent souvent les offres annuelles. Pour ceux qui voudraient se laisser tenter sur une plus courte durée, bonne nouvelle, c'est le mois d'abonnement qui est à prix cassé pour une durée très limitée.

Jusqu'au 5 mars 2023 inclus (demain donc), si vous n'êtes actuellement pas abonnés au service, vous pouvez bénéficier du premier mois de PlayStation Plus Premium à 5 € au lieu de 16,99 €, de celui de PlayStation Plus Extra à 3 € au lieu de 13,99 €, et de celui de PlayStation Plus Essential à 1 € au lieu de 8,99 €, soit un rabais de 88 % ! L'offre n'est déjà plus valable que pendant quelques heures, alors ne tardez pas à craquer.



Achat d'une carte PSN

