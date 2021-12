BON PLAN PlayStation Plus : l'abonnement de 12 mois en promo à 29,99 € seulement, foncez !

Le Black Friday avait permis à tous les joueurs de se procurer un abonnement d'un an au PlayStation Plus pour 39,99 €. Sony Interactive Entertainment frappe encore plus fort aujourd'hui en proposant 12 mois de PS+ pour seulement 29,99 € contre 59,99 € normalement, directement via le PlayStation Store !

L'offre est valable jusqu'au 19 décembre à 23h59, mais comme vous pouvez vous en douter, comme c'est souvent le cas, elle est réservée aux nouveaux abonnés... Si l'un de vos comptes n'a pas de souscription active, c'est le moment d'en profiter, car ce prix n'est que rarement appliqué pour ce service. Si vous l'aviez manqué, vous pouvez retrouver le programme des jeux offerts avec le PlayStation Plus en décembre 2021 ici.

