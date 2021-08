BON PLAN sur le PlayStation Plus : l'abonnement de 12 mois à 29,99 € seulement, dépêchez-vous d'en profiter !

Généralement, quand Sony Interactive Entertainment propose des rabais sur son abonnement annuel au PlayStation Plus, nous voyons son tarif passer de 59,99 € à 44,99 €. Pour une raison qui nous échappe encore, le constructeur a décidé de casser encore plus ce prix en ce mois d'août.

Non, vous ne rêvez pas, vous pouvez en ce moment vous abonner pour 12 mois au PS+ pour 29,99 € seulement ! C'est à peine plus cher que l'abonnement trimestriel à 24,99 €, et vous auriez tort de passer à côté. L'offre est valable jusqu'au 30 août 2021 via le site de PlayStation (elle ne semble pas encore disponible sur le PlayStation Store à cette heure), et est limitée à une souscription par utilisateur : vous ne pouvez donc pas cumuler les abonnements à ce prix pour plusieurs années. Elle est également réservée aux nouveaux adhérents qui n'ont pas de souscription en cours.

Sinon, si vous voulez créditer votre compte PlayStation Network, vous pouvez acheter des cartes-cadeaux directement sur Amazon.fr.

