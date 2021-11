BON PLAN PlayStation Plus : l'abonnement de 12 mois à prix réduit pour tous pour le Black Friday !

Quand Sony Interactive Entertainment brade le prix de l'abonnement PlayStation Plus, il n'autorise parfois que les joueurs déjà abonnés à bénéficier de cette offre. Mais pour le Black Friday, tout le monde va pouvoir se faire plaisir de ce côté-là. Le constructeur a en effet prévu un tas d'offres spéciales sur ses jeux, accessoires et goodies, mais aussi abonnements, valables jusqu'au 29 novembre.

Nous ignorions à quelle sauce nous serions mangés pour le PlayStation Plus, mais nous avons désormais la réponse. Le forfait de 12 mois est affiché à 42,00 € au lieu de 59,99 € sur PlayStation Direct, mais vous pouvez carrément le retrouver à 39,99 € chez Amazon.fr, la Fnac, ou encore Boulanger. L'offre devrait durer 10 jours, mais nous ne saurions que vous conseiller d'en profiter le plus tôt possible au cas où les stocks de code seraient limités chez les revendeurs, surtout que l'abonnement de 1 an peut permettre de rallonger votre souscription en cours.



Avez-vous déjà commencé à craquer pour les promos spéciales du Black Friday ?

