Légendes Pokémon : Z-A aura un mini mode Battle Royale qui promet d'être chaotique

Une démo qui a fait parler d'elle





L'actualité entourant Légendes Pokémon : Z-A a été assez mouvementée ce week-end puisque les joueurs présents à Anaheim pour les Championnats du Monde Pokémon 2025 ont pu poser leurs mains sur une démo du jeu. Nous ne pouvons que vous conseiller la vidéo d'Austin John à ce sujet, qui montre donc les deux parties de cette version d'essai avec d'un côté une introduction au Royale Z-A, qui est la compétition nocturne du jeu, et de l'autre un combat de boss contre un Méga-Absol Ferox. La taille de la ville d'Illumis qui servira sauf surprise d'unique terrain de jeu fait d'ailleurs débat depuis. Nous n'attendions donc pas spécialement d'autres nouvelles de l'évènement, mais sa cérémonie de clôture a tout de même mis en avant un mode de jeu supplémentaire, évidemment lié aux combats.

Le Club de Combat Z-A aux faux airs de Battle Royale





Cela commence déjà à dater puisque Pokémon Soleil et Lune sont sortis en 2016, mais ces jeux anniversaires proposaient alors un mode Bataille Royale dans lequel quatre dresseurs s'affrontaient, que ce soit en solo contre des PNJ ou en ligne face à nos amis voire des inconnus.

Dans Légendes Pokémon : Z-A, ce sera un peu pareil avec le Club de Combat Z-A, qui proposera des combats en réseau tirant parti des affrontements en temps réel de cet épisode, aussi bien en privé contre nos amis qu'en classé. Jusqu'à quatre joueurs pourront donc s'affronter en même temps avec comme objectif de mettre KO le plus de Pokémon possibles en trois minutes pour marquer des points.

Comme avec le Royale Z-A, le but sera de grimper du rang Z à A, avec des récompenses à la clé tout du long, mais les deux seront indépendants. De plus, il y aura un système de saisons, de quoi motiver à relancer le jeu sur la durée, avec des prix variant entre chaque. Si Game Freak a placé des éléments de personnalisation de l'avatar derrière ce système, cela devrait motiver pas mal de monde, de simples objets n'étant pas forcément très attrayants. Bien évidemment, il faudra être abonné au Nintendo Switch Online pour y accéder. Puisque Pokémon Champions va désormais servir aux compétitions VGC, le studio va donc avoir les mains libres pour proposer davantage d'expériences de ce type, espérons que ce soit un bon signe pour la 10G.

Quant au fonctionnement plus précis de ce mode, voici les détails tirés du site officiel :

Lorsqu'un de vos Pokémon est mis K.O., vous retournez à votre point de départ et votre équipe est soignée intégralement. Vous remportez un point par Pokémon vaincu, et votre total de points déterminera votre classement final. Autour du terrain, vous verrez apparaître des particules de Méga-Force servant à la Méga-Évolution, ainsi que des objets renforçant temporairement les stats de vos Pokémon. Dans ce nouveau système de combat, certaines capacités fonctionnent différemment que dans les jeux Pokémon précédents et s'accompagnent d’un éventail d'effets. Par exemple, vous pouvez lancer une attaque dans un rayon déterminé afin de toucher plusieurs Pokémon d'un coup, ou encore cibler des Pokémon lointains en attaquant en ligne droite. Lancez vos attaques depuis un angle inattendu, ou éliminez un groupe d'adversaires en un coup : en utilisant ces capacités à bon escient, vous mènerez assurément vos partenaires Pokémon vers la victoire.

Quelques visuels supplémentaires sont eux à découvrir en page suivante.

Quand paraîtra Légendes Pokémon : Z-A ?





La date de sortie de Légendes Pokémon : Z-A est pour rappel fixée au 16 octobre sur Switch 2 et Switch.