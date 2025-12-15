Alien : un nouveau jeu en développement ? De premières infos ont fuité

La saga Alien a rapidement été adaptée en jeu vidéo, et de nouveaux titres continuent de régulièrement voir le jour. Alien: Rogue Incursion a vu le jour en VR (puis sans casque), Creative Assembly développe une suite à Alien: Isolation et, selon des rumeurs, Cold Iron Studios travaillerait sur Aliens: Fireteam Elite 2. Mais un autre titre fait parler de lui depuis quelques années maintenant.

Encore un jeu vidéo Alien





Comme le rapporte Insider Gaming, un nouveau jeu d'action et de survie Alien serait en développement. Le titre nous plongerait dans une station spatiale en ruine et mettrait en scène trois personnages : Aubrey, une ingénieure capable d'utiliser des grappins et des bottes magnétiques ; Ryuzo, un possible antagoniste utilisant la station comme une forteresse ; et Ripley 8, un clone d'Ellen déjà vu dans le film Alien Resurrection de Jean-Pierre Jeunet. Les développeurs espéreraient avoir Sigourney Weaver pour reprendre son rôle.

Shadow of the Tomb Raider avec des xénomorphes





Côté gameplay, ce nouveau jeu Alien serait présenté comme Shadow of the Tomb Raider avec des xénomorphes. Les joueurs devront échapper à ces monstres extraterrestres, mais également à des unités des forces spéciales. Le titre proposerait des combats, des phases de plateformes et des énigmes, avec également de l'infiltration et une gestion des ressources. Les puzzles demanderaient de réparer des machines ou décrypter des codes. L'IA des ennemis serait « conçue pour s'adapter et réagir à toutes vos tactiques ».

Un jeu Alien par Eidos Montréal ?





Si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez peut-être d'une rumeur mentionnait un jeu Alien en 2022. Insider Gaming évoquait alors un AAA inspiré des Resident Evil et Dead Space, développé par Grasshopper Manufacture. Le média dévoilait également Alien: Isolation 2, confirmé depuis. Cependant, ce jeu Alien aurait été abandonné chez Grasshopper Manufacture, mais Insider Gaming cite « des documents récents datant du début de cette année », indiquant que le titre serait désormais en développement chez Eidos Montréal... le développeur de Shadow of the Tomb Raider.

Depuis qu'il a été vendu à THQ Nordic, Eidos Montréal enchaîne les difficultés. Il licencie régulièrement du personnel et ne semble survivre que grâce à des collaborations (Fable et Grounded 2). Tout récemment, un bruit de couloir mentionnait des projets annulés en interne, dont un jeu d'infiltration et de science-fiction. Un jeu qui pourrait correspondre à ce projet Alien, mais aussi à un jeu Deus Ex annulé.

Une sortie en 2028 ?





Selon Insider Gaming, ce jeu Alien serait « actuellement en bonne voie de développement », bénéficiant d'un budget de 75 millions de dollars. Si tout se passe bien, le titre sortirait en 2028 sur toutes les plateformes majeures. Cependant, Insider Gaming précise que « le jeu est encore en phase de développement préliminaire et que la date de sortie, ainsi que d'autres détails, pourraient être modifiés ». Comme toujours, ces informations sont à prendre avec de grosses pincettes.

En attendant, vous pouvez retrouver le film Alien: Romulus en Blu-ray à 14,99 € chez Leclerc.