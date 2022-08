GC2022 : Stranded: Alien Dawn, un nouveau jeu de survie sur une planète extraterrestre dévoilé en vidéo

La cérémonie de la gamescom Opening Night Live est l'occasion de découvrir un tas de nouveaux jeux, notamment Stranded: Alien Dawn, un titre axé vers la survie dans un univers de science-fiction et qui vient d'être présenté au travers d'une courte bande-annonce, à admirer juste ici :

Développé par Haemimont Games (Tropico, Victor Vran, Surviving Mars) et édité par Frontier Foundry, Stranded: Alien Dawn nous emmènera donc dans le futur, pour explorer un tout nouveau monde, notamment peuplé par de grosses créatures extraterrestres ressemblant à des dinosaures. Un bref aperçu du gameplay, en version alpha, dévoile qu'il s'agira d'un jeu de gestion et de survie.

Le meilleur des mondes vous attend dans Stranded: Alien Dawn, un simulateur de survie sur une planète qui place entre vos mains le destin d'un petit groupe de rescapés. Créez votre histoire grâce à un gameplay stratégique immersif et captivant. Prenez des décisions déterminantes afin de protéger vos survivants de la faim, de la maladie, du climat extrême et bien plus encore. De campements basiques en bases fortifiées, bâtissez un bastion pour défendre les survivants contre les attaques des créatures qui peuplent ce monde vaste et hostile. Vivez une aventure épique et imprévisible.