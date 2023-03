Stranded: Alien Dawn, encore une mise à jour avec le scénario Commerce d'échange lancée en vidéo

Lors du Future Games Show Spring 2023, Frontier Foundry et Haemimont Games ont annoncé que Stranded: Alien Dawn sortira sur consoles de salon le mois prochain, mais en attendant, le titre est toujours en Early Access sur PC. Et aujourd'hui, il accueille une nouvelle mise à jour, Sow and Sell, rajoutant du contenu.

Les studios lancent en effet Commerce d'échange, un nouveau scénario disponible au travers de cette update, qui permet de recruter des travailleurs, de cultiver des ressources et d'établir un commerce à partir de la base. Les développeurs rajoutent :

En commerçant avec quatre factions uniques à partir de leurs vaisseaux, le groupe gagnera des Galacticoins. Une nouvelle monnaie qui pourra ensuite être utilisée pour conclure des accords commerciaux ou embaucher davantage de travailleurs, afin de rendre l'opération encore plus lucrative. Les joueurs pourront transporter les ressources échangées et les travailleurs sur et en dehors de la planète à l'aide de nacelles commerciales. Ils devront ensuite s'assurer que les travailleurs restent productifs en leur offrant du repos et une protection contre l’environnement extraterrestre hostile.

La mise à jour Sow and Sell apporte également de nouvelles options de recherche telles que la technologie de contrefaçon d'argent et les étagères de culture hydroponique, permettant aux joueurs de maximiser leurs exploits commerciaux. En parallèle, une sélection de nouvelles plantes et recettes inédites, telles que le Mulchplant sucré et sirupeux ou le Buzzshroom stimulant l'humeur, créent encore plus d'opportunités pour le commerce.

En plus du commerce, les joueurs auront la possibilité de choisir un nouveau survivant entreprenant, Vicente Santiago. Après avoir perdu son ranch familial à cause de banques avides, il possède un esprit de marchandage et de grandes compétences en agriculture, ce qui est idéal pour aider une base florissante à tirer profit de ses réserves de ressources croissantes.