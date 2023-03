Future Games Show Spring 2023 : révélations, trailers à gogo et dates pour After Us, Stranded, Park Beyond et plus encore

Depuis plusieurs années, GamesRadar organise régulièrement des Future Games Show pour donner des coups de projecteurs sur des jeux en tout genre, pas forcément au budget faramineux ou associés à de grands éditeurs. Ce fut encore le cas ce jeudi à l'occasion du Spring Showcase 2023, qui fut riche en aperçus et en révélations. Voici le résumé en vidéos des annonces qui ont été faites.

Witchfire, le FPS dark fantasy de The Astronaut, s'est montré avec une nouvelle vidéo dédiée à son système de jeu.

Miasma Chronicles, le nouveau jeu de rôle tactique des créateurs de Mutant Year Zero: Road to Eden, a vu sa date de sortie calée au 23 mai 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Une bande-annonce a été diffusée pour le mode Arenas de Sifu, qui arrivera avec une mise à jour gratuite aux côtés d'une version Xbox ce 28 mars.

Systemic Reaction a profité de la scène pour dévoiler la bande-annonce de lancement de Ravenbound, un roguelite open-world avec des éléments de deck building à venir ce 30 mars sur PC.

Le jeu d'action coopératif avec des mécaniques roguelite et se déroulant dans un monde cyberpunk qu'est Arcrunner a été daté au 27 avril 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Le FPS multijoueur de Creative Assembly, HYENAS, a été présenté en vidéo par ses développeurs et a introduit le personnage de Hero-Ki, alors qu'une alpha aura lieu sur PC ce week-end.

The Entropy Centre, le puzzle game nous permettant de faire voyager des objets dans le temps, va accueillir une mise à jour avec un éditeur de niveaux le 30 mars.

Tictoc Games a dévoilé Wrestle Story, un jeu de rôle et d'action au tour par tour nous proposant une aventure narrative dans le monde du catch, alors que nous devons recruter et former des combattants qui devront défier des titans. Il arrivera dans un premier temps sur PC.

After Us, curieux jeu d'aventure nous faisant incarner Gaïa signé par Piccolo Studio et Private Division, a aussi vu sa date de sortie calée au 23 mai 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

Le shooter futuriste et free-to-play de NeXT Studios, Synced, a vu sa période de lancement resserrée à l'été 2023 sur PC.

Deck Nine et Telltale Games ont eu un créneau pour présenter leur travail sur le développement de The Expanse: A Telltale Series, dont le premier épisode arrivera cet été sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Une bande-annonce de gameplay du mignon jeu d'exploration extraterrestre Distant Bloom a été dévoilée.

L'alléchant jeu de plateforme The Last Case of Benedict Fox était aussi présent avec un trailer de gameplay.

Le jeu d'aventure et d'énigmes dans un monde fantasmagorique, Decarnation, est désormais attendu pour mai 2023 sur PC et Switch.

La date de sortie de Park Beyond, jeu de gestion de parc d'attractions de Bandai Namco et Limbic Entertainment a été daté au 16 juin 2023 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, avec une bêta fermée qui débutera le 9 mai. Les objets cosmétiques Pac-Man offerts avec les précommandes et le contenu Zombeyond compris dans la Visioneer Edition ont été montrés en vidéo.

Cosy Computer a révélé Pizza Possum, un drôle de jeu d'infiltration avec un opossum voleur de friandises, à venir bientôt sur PC et consoles, Switch comprise.

Shadow Gambit: The Cursed Crew, successeur spirituel de Shadow Tactics: Blades of the Shogun, a montré davantage ses personnages jouables en vidéo.

Twin Sails Interactive a diffusé un court montage vidéo avec ses productions à venir Ember Knights, Wantless, Innchanted, Amberial Dreams et News Tower.

Le jeu d'horreur à l'ambiance heavy metal, The Axis Unseen, s'est dévoilé avec un nouveau trailer de gameplay et il a été confirmé qu'il serait disponible en 2024 sur PC.

L'alléchant jeu d'aventure en réalité virtuelle Low-Fi, où nous devrons fuir une simulation numérique, a aussi eu droit à son trailer.

Le segment VR s'est poursuivi avec une courte vidéo de Hello Neighbor VR: Search and Rescue, à venir le 25 mai sur PSVR, PSVR 2, Quest et Steam VR.

Nous avons aussi découvrir la bande-annonce de lancement de Not for Broadcast VR, un jeu de simulation de manipulation des médias disponible depuis ce jeudi.

La date de sortie de Kill it With Fire VR a été calée au 13 avril 2023 par une bande-annonce, lui qui se destine aux PlayStation VR, à Steam VR et aux Meta Quest.

La suite d'A Fisherman's Tale, Another Fisherman's Tale, s'est montrée à travers une nouvelle bande-annonce avant son arrivée sur Steam VR, VIVEPORT, Meta Quest 2 et PSVR 2 plus tard en 2023.

Le shooter avec un axolotl, AK-xolotl, a été confirmé pour 2023 via un trailer inédit et une démo a été lancée sur Steam en parallèle.

L'intrigant thriller spatial à la troisième personne Fort Solis a aussi eu droit à sa bande-annonce, confirmant son arrivée sur PS5 en plus des PC cet été. Il met pour mémoire en scène des personnages doublés par Julia Brown, Roger Clark et Troy Baker.

C77 Entertainment a révélé Combat Champions, un shooter multijoueur prenant place dans un monde où les entreprises règlent leurs comptes sur le champ de bataille. Il sera prochainement disponible sur PC et il est dès à présent possible de s'inscrire pour une alpha.

Toybox Game a diffusé une nouvelle bande-annonce de Primordials Legends: Hollow Hero, son jeu d'action et d'aventure sur PC avec des wombats.

Le jeu de stratégie Men of War II accueille lui un test technique multijoueur, jouable par tous dès maintenant sur PC, avant la sortie du jeu complet plus tard en 2023.

Actuellement en Accès Anticipé, le jeu de rôle melant aventure sous-marine et gestion d'un restaurant de sushi, Dave the Diver, a vu sa sortie officielle précisée pour juin 2023 sur PC.

Sur le même terrain, le jeu de survie nous faisant incarner un explorateur du XVIe siècle après un naufrage, Survival: Fountain of Youth, sortira de son Early Access le 19 avril.

Metric Empire a sinon dévoilé Battle Shapers, un shooter futuriste et coloré avec des éléments de roguelite et des mechas à venir sur PC à l'été 2023.

Stranded: Alien Dawn, le jeu de survie stratégique de Haemimont Games, a vu sa date de sortie calée au 25 avril 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

Blacksalt Games a présenté davantage le gameplay de son jeu de pêche lovecraftien, Dredge, avant sa sortie le 30 mars sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.

Qubi Quest a révélé Castle Craft, un tower defense où nous devrons résister à un siège en construisant nos défenses et notre armée, qui sortira en 2023 sur PC.

Des démos de Sherlock Holmes: The Awakened, Voodolls, Bits and Bops, Stickmen Trenches, Trinity Fusion et Homeseek ont été lancées sur Steam dans le cadre de l'évènement.

Petroglyph Games a dévoilé une bande-annonce dévoilant ce que proposera son RTS The Great War: Western Front, disponible sur PC le 30 mars.

Kinda Brave a diffusé un trailer intéressant pour Go Fight Fantastic, un hack'n'slash à l'esthétique cartoon jouable de 1 à 3 joueurs, à venir cette année sur PC.

L'adorable jeu d'aventure avec une sorcière et un univers inspiré du cinéma d'animation japonais, Mika and The Witch's Mountain, a été présenté dans une bande-annonce de gameplay. Il débarquera sur toutes les plateformes du moment prochainement.

Prideful Sloth a dévoilé Go-Go Town, un jeu de simulation de vie dans une petite ville réconfortante.

Dying Light 2: Stay Human était aussi présent, avec l'annonce d'une mise à jour avec une refonte des combats, du transmog et des quêtes inédites le 20 avril, et un aperçu en deux images de la prochaine extension payante.

Le jeu d'énigmes qui joue sur la perspective, Viewfinder, s'est décliné à travers un trailer inédit, avant qu'il ne soit disponible sur PS5 et PC.

Enfin, le jeu d'horreur avec une vue caméra façon found footage, Paranormal Tales, a commencé à nous effrayer avec du gameplay, avant son arrivée sur PC en 2023.

C'est tout pour aujourd'hui et c'est probablement déjà bien assez !