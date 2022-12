TGA 2022 : After Us, incarnez l'esprit de la vie Gaïa et ressuscitez des animaux dans le nouveau jeu de plateforme des créateurs d'Arise

Private Division avait annoncé plus tôt cette année qu'il éditerait le prochain jeu de Piccolo, studio barcelonais à qui nous devons Arise: A Simple Story. Il a été dévoilé aux Game Awards 2022 sous le nom d'After Us, et nous proposera ni plus ni moins que d'incarner Gaïa, l'esprit de la vie, dans un jeu de plateforme autour de la destruction de la Terre.

Notre héroïne sera chargée de ressusciter des animaux éteints en revivant leurs derniers instants, tout en survivant à des dangers plus concrets.

Dans ce jeu de plateformes, incarnez Gaïa, l'esprit de la vie, durant son voyage à travers des environnements abstraits à la recherche de l'âme d'animaux éteints. Ressuscitez ces créatures après avoir découvert leurs derniers instants : la dernière baleine harponnée, le dernier aigle en cage, le dernier cerf chassé... Mais vous devrez également survivre aux rencontres avec les dangereux dévoreurs qui parcourent encore ce monde à la recherche de la vie restante. Dans cette aventure forte en émotions sortie tout droit de l'esprit des créateurs d'Arise: A Simple Story, vous seule êtes capable de redonner vie à la planète. Caractéristiques principales La quête de Gaïa : les derniers animaux ont péri et Mère a utilisé ce qui lui restait de force vitale pour sauver leurs âmes, désormais piégées dans leurs corps sans vie. Gaïa a pour mission de libérer chacune de ces âmes pour les ramener à l'Arche de Mère. Les pouvoirs de Gaïa lui permettent de planer, sauter et bondir pour explorer de nouvelles zones et éviter les pièges mortels. Ils lui donnent également la capacité de purifier le monde de l'huile qui le consume, affronter les dévoreurs affamés et libérer les âmes.

: les derniers animaux ont péri et Mère a utilisé ce qui lui restait de force vitale pour sauver leurs âmes, désormais piégées dans leurs corps sans vie. Gaïa a pour mission de libérer chacune de ces âmes pour les ramener à l'Arche de Mère. Les pouvoirs de Gaïa lui permettent de planer, sauter et bondir pour explorer de nouvelles zones et éviter les pièges mortels. Ils lui donnent également la capacité de purifier le monde de l'huile qui le consume, affronter les dévoreurs affamés et libérer les âmes. Un vaste monde surréaliste : découvrez l'état de la planète à travers les yeux de Gaïa, dans des environnements ravagés par l'œuvre destructrice des humains et représentés dans un style artistique abstrait. Depuis les forêts mourantes jusqu'au cœur des villes en ruine en passant par les mers asséchées et les cieux pollués, chaque environnement apportera différents défis à relever, différents stigmates de la faim insatiable des dévoreurs que Gaïa devra racheter au cours de son voyage porteur de vie.

: découvrez l'état de la planète à travers les yeux de Gaïa, dans des environnements ravagés par l'œuvre destructrice des humains et représentés dans un style artistique abstrait. Depuis les forêts mourantes jusqu'au cœur des villes en ruine en passant par les mers asséchées et les cieux pollués, chaque environnement apportera différents défis à relever, différents stigmates de la faim insatiable des dévoreurs que Gaïa devra racheter au cours de son voyage porteur de vie. Une histoire de contrastes : After Us pose un regard sombre et triste sur un monde détruit par l'humain. En guidant Gaïa, vous découvrirez les causes de cette destruction et le destin des dévoreurs, source de l'extinction, mais également de progrès, d'amour et d'espoir.

Un beau projet qui devrait résonner chez les joueurs sensibles à l'écologie. After Us sera disponible au printemps 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.