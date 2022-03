Private Division va éditer les prochains jeux de Die Gute Fabrik (Mutazione), Evening Star, Piccolo (Arise) et Yellow Brick

Private Division vient de sortir OIliOlli World (disponible à partir de 29,99 € sur Amazon.fr) et a même annoncé le rachat de Roll7 dans la foulée. Il veut continuer à étendre son catalogue de jeux à tendance indé avec 4 nouveaux partenariats, dans la lignée de ceux signés avec Moon Studios (Ori) et League of Geeks (Armello).

Il vient en effet d'annoncer qu'il allait éditer les prochains jeux de Die Gute Fabrik (Mutazione), Evening Star (nouveau studio basé à Los Angeles par Christian Whitehead et des anciens de Sonic Mania), Piccolo Studio (Arise: A Simple Story) et Yellow Brick Games (nouveau studio mené par Mike Laidlaw et des anciens d'Ubisoft). Ils travaillent respectivement sur un titre narratif, un jeu de plateforme et d'action en 3D, une nouvelle licence et un nouvel Action-RPG ambitieux, et se sont tous exprimés sur la joie de travailler avec Private Division.



« Chez Private Division, nous voulons mettre en avant les plus grands talents créatifs de l'industrie du jeu vidéo, or ces quatre équipes ainsi que les expériences qu'elles construisent représentent un vaste panel de genres qui sauront plaire à de nombreux publics différents », explique Michael Worosz, vice-président exécutif et directeur de Private Division. « Die Gute Fabrik, Evening Star, Piccolo Studio et Yellow Brick Games ont chacun leur propre vision créative que nous sommes heureux de contribuer à faire découvrir. »

Die Gute Fabrik a été fondé en 2008 par Nils Deneken et est désormais dirigé par sa directrice générale et créative Hannah Nicklin. Ce studio de Copenhague qui développe principalement des jeux narratifs est particulièrement connu pour Mutazione, un soap-opéra de mutants mêlant commérages et surnaturel qui a remporté des prix à l'IGF et l'Indiecade 2019. Die Gute Fabrik tire son inspiration d'un grand nombre de disciplines et d'histoires afin de repousser les limites de ce que les jeux vidéo peuvent être. Le studio crée actuellement un nouveau jeu narratif.

« Nous nous réjouissons de voir que Private Division partage à la fois notre éthique de collaboration et notre vision de l'expérience que nous souhaitons proposer à notre public », déclare Hannah Nicklin, directrice générale et créative de Die Gute Fabrik. « Nous sommes absolument ravis de notre prochain jeu d'aventure narratif et de l'équipe que nous avons pour le créer. Nous sommes vraiment impatients de pouvoir vous en dire plus. »

Evening Star a été fondé en 2018 par Christian Whitehead, Dave Padilla, Tom Fry, Hunter Bridges et Brad Flick. Situé à Los Angeles, le studio dispose de succursales à Londres et Melbourne. Les fondateurs ont auparavant travaillé sur le fameux Sonic Mania Plus pour SEGA. Leur premier titre, non annoncé pour l'instant, est un jeu de plateformes-action 3D qui utilisera leur propre moteur Star Engine.

« Nous cherchons avant tout à mettre à profit l'expérience unique des membres de notre équipe afin de développer des expériences grisantes qui portent notre patte », souligne Dave Padilla, directeur général d'Evening Star. « Private Division a été un partenaire fantastique et leur équipe est aussi passionnée que nous par notre vision du projet. Au fur et à mesure que notre studio évoluera, nous espérons pouvoir partager des pans de plus en plus importants de ce nouveau monde que nous créons. »

Piccolo Studio a été fondé en 2015 par Alexis Corominas, Jordi Ministral et Oriol Pujado, trois amis qui ont quitté leur agence publicitaire de Barcelone pour vivre de leur passion pour les jeux vidéo. Après avoir recruté de nombreux développeurs espagnols talentueux, le premier titre du studio Piccolo, Arise: A Simple Story, a été encensé par la critique pour sa narration et ses mécaniques. Ils développent actuellement une nouvelle licence unique en partenariat avec Private Division.

« Chez Piccolo Studio, nous créons des histoires très personnelles qui tournent autour de thèmes universels pouvant toucher tous les joueurs », indique Alexis Corominas, cofondateur de Piccolo Studio. « Nous sommes enchantés d'avoir trouvé un éditeur qui soutient nos procédés narratifs uniques et s'investit autant que nous pour toucher un large public. »

Yellow Brick Games a été fondé à Québec en 2020 par les vétérans du secteur Thomas Giroux, Mike Laidlaw, Jeff Skalski et Frédéric St-Laurent B. Après avoir participé à de nombreuses séries AAA à succès comme Dragon Age, Assassin's Creed et Tom Clancy's Rainbow Six, les membres de Yellow Brick Games cherchent à façonner des expériences aux mécaniques innovantes conçues par une équipe restreinte, mais très talentueuse. Le studio est fermement convaincu que des systèmes émergents, où le tout est plus que la somme de ses parties, donnent vie à des mondes riches et interactifs. Suivant ce principe, Yellow Brick Games conçoit actuellement un nouvel Action-RPG ambitieux.

« Je me sens toujours plein d'énergie face au défi de monter un nouveau studio. Une équipe au talent incroyable, des idées ambitieuses et de véritables efforts concentrés sur le produit, avec la latitude de prendre des risques totalement exclus du développement AAA », observe Mike Laidlaw, directeur créatif en chef de Yellow Brick Games. « Nous cherchons à proposer quelque chose de spécial pour notre premier titre, et ce partenariat avec Private Division fournit à notre équipe le soutien nécessaire pour créer un jeu réellement mémorable. »