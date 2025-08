Tower Five : une ultime mauvaise nouvelle pour le développeur français des Fourmis

De la stratégie avec des fourmis





Le mois dernier, l'éditeur Microids et le développeur Tower Five lançaient une grosse mise à jour gratuite pour Les Fourmis, remake du jeu de stratégie adapté du roman culte de Bernard Werber. Un titre réussi, qui a obtenu une moyenne de 77/100 sur Metacritic et surtout le prix de l'Excellence visuelle aux Pégases 2025. Mais les statuettes ne rapportent pas d'argent.

Tower Five ferme ses portes





Sur LinkedIn, le cofondateur Renaud Charpentier a pris la parole pour annoncer la fermeture de Tower Five. Ouvert il y a huit ans et basé à La Rochelle, le studio n'a pas réussi à trouver assez de financement pour poursuivre le développement de Loaders, un jeu de tir PvP free-to-play en 10 vs 10 avec des chars d'assaut futuristes. Un titre qui ne verra jamais le jour.

Dans son communiqué, Renaud Charpentier explique que sa priorité est désormais d'aider les employés de Tower Five à retrouver un emploi ailleurs, que ce soit les artistes, les programmeurs, les designers, le directeur audio (nommé aux Ivors), les producteurs, sans oublier les équipes d'assurance qualité. Espérons que tout le monde réussisse à rebondir rapidement dans d'autres studios.

