Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 privé de VR dans cette nouvelle version

L'année dernière, Steel Wool Studios sortait Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2, suite du jeu d'horreur en réalité virtuelle qui avait fait trembler les joueurs en 2019. Contrairement au premier opus, ce second volet était pour l'instant exclusif au PS VR 2 de la PlayStation 5, il fallait donc un casque de réalité virtuelle pour en profiter.

Ce sera prochainement de l'histoire ancienne, car Steel Wool Studios vient d'annoncer que la date de sortie de Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 est fixée au 20 juin 2024 sur PlayStation 5, sans VR donc. Les joueurs qui ont déjà la version PS VR 2 pourront obtenir cette version PS5 moins immersive gratuitement. Le contenu sera le même, le titre nous demande de surveiller une pizzeria en effectuant diverses tâches avec des mini-jeux tout en faisant attention aux terrifiantes animatroniques qui rôdent.

Vous pouvez déjà précommander Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 pour PS5, compatible PS VR 2, contre 39,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.