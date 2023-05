Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 annoncé sur PSVR 2

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted est un jeu horrifique datant de 2019 qui continue de faire sursauter les fans de la licence. Le titre amuse tellement que Steel Wool Studios a décidé de sortir une suite. Ainsi, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 a été annoncé pendant le PlayStation Showcase. Cette future production verra le jour sur PS5 et PSVR 2, reste à savoir si les joueurs PC y auront droit.

La firme ajoute :

Se basant sur le titre original, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 introduit plusieurs mini-jeux inédits qui vous plongera dans des lieux familiers tirés de la franchise. Le titre semblera familier aux joueurs qui ont connu le premier opus, mais avec de nouveaux défis, de nouveaux environnements, une nouvelle histoire et de nouveaux animatronics. Faites de votre mieux pour terminer votre boulot aussi vite et aussi bien que vous le pouvez, mais soyez prudent. Un seul faux pas durant votre travail peut avoir des conséquences… inattendues. Grâce à la puissance accrue du PSVR 2, ce titre sera le plus immersif et le plus palpitant de tous les Five Nights at Freddy's. Les haptiques de la manette et du casque du PS VR2 permettent aux joueurs de ressentir chaque pas, chaque grondement et chaque tremblement pour accomplir leurs tâches dans les délais impartis. La VR permet aux joueurs d'être encore plus proches des animatronics qu'auparavant, mais pas trop près, car ils sont connus pour mordre.

Five Nights at Freddy's : Help Wanted 2 n’a pas de date de sortie, mais en attendant de plus amples informations, les mirettes peuvent se poser sur un teaser pour exciter un brin les aficionados.