Five Nights at Freddy's : une édition physique pour Help Wanted et une Core Collection annoncée

Sorti sur nos écrans pour la première fois en juillet 2014, Five Nights at Freddy’s s’est imposé comme une franchise majeure dans le genre horrifique en terrorisant nos petits cœurs avec des animatroniques cauchemardesques et des jump scares iconiques. Après un nouveau teaser du prochain épisode, plusieurs titres de Five Nights at Freddy’s reviennent, cette fois en boîte.

Ainsi, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted arrivera en physique sur Nintendo Switch et PlayStation 4 le 15 décembre prochain. Notez que la version PS4 sera compatible avec le PlayStation VR. Enfin, Five Nights at Freddy’s: Core Collection, contenant les 4 épisodes de la franchise et Sister Location, débarquera en version physique sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch le 12 janvier 2021. Aucun prix n’a été annoncé pour le moment.

