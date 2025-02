Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, date de sortie et gameplay pour le prochain jeu d'horreur

La franchise FNAF va se poursuivre dans les prochains mois avec un nouvel épisode développé par Steel Wool Studios, déjà derrière les deux Five Nights at Freddy's VR: Help Wanted et FNAF: Security Breach. Le studio a profité du PlayStation State of Play pour mettre en avant Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic avec une première bande-annonce de gameplay :

Voici ce qu'il faut savoir sur Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic :

Pénétrez dans l’atelier abandonné du Murray’s Costume Manor et percez le mystère perdu de l’inventeur fou, Edwin Murray. Dans Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, vous entrerez dans un monde où chaque recoin sombre garde un secret, et où chaque soupçon de lumière laisse entrevoir une menace permanente. La Mimic est un prototype d’endosquelette qui peut s’intégrer à n’importe quel costume et devenir n’importe quel personnage, y compris votre némésis. Votre bon sens, quelques gadgets et un rapport sérieusement censuré seront vos seules armes pour tenter de récupérer le précieux modèle de Fazbear malgré les frêles indices et une ombre implacable déterminée à éconduire tous les indésirables. Préparez-vous aux sensations fortes en explorant le labyrinthe du Costume Manor désaffecté pour découvrir les restes de l’œuvre inachevée d’Edwin tout en échappant au monstre qu’il a créé. Plongez dans Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic et survivez au mystère et à la folie. Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic sera disponible sur PlayStation 5 le 13 juin 2025. Attention : Fazbear Entertainment n’est pas tenu responsable de ce que vous réveillez dans l’obscurité.

La date de sortie de Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic est fixée au 13 juin 2025 sur PC et PlayStation 5. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.