Five Nights at Freddy's : deux grosses annonces pour les joueurs Switch

Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase, les jeux de la saga Five Nights at Freddy's ont fait une apparition remarquée, avec deux annonces pour les joueurs sur Switch. La première concerne Five Nights at Freddy’s: Security Breach, déjà disponible sur la console de Nintendo depuis l'année dernière.

Les joueurs vont enfin pouvoir découvrir le DLC Ruin de Five Nights at Freddy’s: Security Breach, qui arrivera cet hiver sur Nintendo Switch. Ce contenu additionnel permet d'incarner Cassie dans un Pizzaplex délabré afin de sauver son meilleur ami Gregory. Mais ce n'est pas tout concernant la franchise.

Nous avons également appris que Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 va sortir sur Switch, cet hiver lui aussi. Cette suite avait elle aussi été conçue pour la VR, mais une version plate a vu le jour récemment sur PS5. Les joueurs Switch vont pouvoir incarner une nouvelle recrue de Fazbear pour accomplir des mini-jeux, tout en échappant à des animatroniques terrifiantes.

