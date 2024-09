Five Nights at Freddy's: Into the Pit, le jeu FNAF pas comme les autres daté sur consoles

Mega Cat Studios avait dévoilé en juin dernier, lors de la présentation Guerrilla Collective 2024, un nouveau jeu dans la franchise FNAF. Five Nights at Freddy's: Into the Pit est un titre un poil différent des autres, qui met toujours en scène des animatroniques terrifiantes, mais avec cette fois un gameplay de jeu d'aventure en 2,5D avec des graphismes en pixel art.

Lancé le mois dernier sur PC, Five Nights at Freddy's: Into the Pit ne va pas tarder à débarquer sur les autres plateformes prévues, les développeurs annoncent sur X (ex-Twitter) que la date de sortie de Five Nights at Freddy's: Into the Pit est fixée au 27 septembre 2024 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le jeu s'inspire pour rappel d'un roman et suit Oswald, bloqué dans le passé après avoir sauté dans la piscine à boules d'une pizzeria abandonnée.

En attendant de découvrir le jeu, vous pouvez retrouver le livre Five Nights at Freddy’s: Fazbear Frights #1 - Into the Pit à 9,52 € sur Amazon.