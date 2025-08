A Better Paradise : l'ambitieux jeu de Dan Houser (GTA) se trouve un gros éditeur

Cofondateur de Rockstar avec son frère Sam, Dan Houser était très lié à la franchise Grand Theft Auto, jusqu'à son départ en 2021. Peu après, il a fondé Absurd Ventures, un studio qui développe deux univers bien distincts : American Caper et A Better Paradise. Ce second univers refait parler de lui avec une très bonne nouvelle.

Un gros éditeur coréen va éditer le jeu A Better Paradise





Bien connu pour développer et éditer Lost Ark et les CrossFire, Smilegate va éditer le premier jeu vidéo dans l'univers d'A Better Paradise d'Absurd Ventures. Le studio coréen va ainsi éditer à l'international le jeu d'action-aventure AAA en monde ouvert de science-fiction de Dan Houser. Dès l'année dernière, Smilegate avait déjà investi dans Absurd Ventures, ce partenariat d'édition semble être la suite logique de leur collaboration. Dan Houser déclare :

Absurd Ventures a été créé pour raconter de nouveaux et différents types d'histoires, et pour créer ce que j'espère être des expériences originales intéressantes et convaincantes. Ce nouveau jeu est l'occasion d'aller dans un endroit complètement différent et d'accueillir les joueurs dans une toute nouvelle aventure. Je suis ravi de partir dans ce voyage avec l'équipe incroyable que nous construisons ici à Absurd Ventures et je suis reconnaissant de nous associer à Smilegate qui comprend et soutient vraiment notre vision.

Un studio composé de vétérans de l'industrie





Pour l'instant, ce jeu dans la franchise A Better Paradise reste bien mystérieux, mais il est déjà très prometteur. Dan Houser est accompagné d'anciens membres de Rockstar, à savoir Lazlow Jones (ex-scénariste et producteur) et Michael Unsworth (ex-vice-président de l'écriture). Greg Borrud (Niantic, Pandemic Studios) est également de la partie chez Absurd Ventures, tout comme d'anciens développeurs de chez Bungie, Treyarch, Respawn Entertainment, Insomniac Games ou encore Riot Games.

Pour autant, il convient de ne pas s'emballer trop vite. Tout récemment, c'est Leslie Benzies, ancien producteur des GTA, qui a fait les gros titres avec l'échec de MindsEye, développé par son nouveau studio Build A Rocket Boy et disponible à 42,99 € sur Cdiscount. Espérons qu'A Better Paradise ne suive pas le même chemin.