Pokémon Friends : un nouveau jeu de puzzles sort par surprise, mais son modèle économique a tout pour décevoir

Une surprise dévoilée un peu trop tôt





Nous avions rendez-vous ce mardi pour un Pokémon Presents teasé depuis la fin du mois de mai, une attente qui n'aura guère été justifiée puisqu'il n'y aura pas eu d'annonce fracassante. Pour autant, un projet inédit a bel et bien été dévoilé, même s'il est apparu un peu en amont de la présentation sur l'une des boutiques en ligne où il va être possible de le télécharger. Ce nouveau jeu baptisé Pokémon Friends ne mettra toutefois pas en scène Chandler, Ross ou Phoebe et n'a même aucun rapport logique avec l'amitié, puisqu'il va plutôt nous demander de nous creuser les méninges. Bon, ce sont surtout les enfants qui semblent être visés à en juger par les puzzles assez basiques qui ont été montrés, jugez plutôt :

« Des casse-têtes pour se vider la tête »





Pokémon Friends est donc un jeu de puzzles à destination des appareils mobiles sous iOS et Android, mais aussi de la Switch, avec une compatibilité Switch 2 évidemment, qui est disponible dès maintenant ! Développé par Wonderfy Inc. en collaboration avec The Pokémon Company, il propose 1 200 casse-têtes à résoudre, dont la résolution permet de récupérer des pelotes de laine servant à confectionner des peluches à l'effigie des Pokémon via le Peluchotron. Tout cela prend place dans le cadre fictif de Thinkville, avec des requêtes d'habitants nécessitant d'obtenir ces peluches, qui peuvent également servir à décorer des Peluchambres, qui sont des espaces d'exposition thématisés pouvant notamment être aménagés avec du mobilier. Cinq emplacements de sauvegarde sont disponibles afin de permettre à plusieurs membres d'une même famille de s'amuser ensemble quotidiennement. Par ailleurs, une fonctionnalité permet aux parents de limiter le nombre de puzzles pouvant être résolus chaque jour (avec un problème de math un peu trop simpliste à résoudre...), ainsi qu'un calendrier de suivi. De plus, 150 peluches sont à collectionner de base. Pourquoi cette précision ? Parce qu'il y a des DLC !

Un modèle économique plus que discutable





Sur le moment, nous aurions pu penser qu'il s'agit d'un nouveau free-to-play, mais c'est bien plus compliqué que cela. En effet, vous pouvez le télécharger sans frais sur mobiles, mais serez alors limité dans le nombre de puzzles jouables par jour. Sur Switch, impossible d'y jouer sans passer à la caisse et obtenir le Lot de base vendu 9,99 €... Au moins, il n'y a aucune limitation en termes de temps de jeu. Cela aurait pu s'arrêter là, mais deux DLC rajoutant du contenu sont d'ores et déjà disponibles à l'achat, faisant grimper la facture à 39,99 € pour tout obtenir et rien ne dit que The Pokémon Company s'arrêtera là. Il revient d'ailleurs moins cher à un centime près d'acquérir ce Lot de base et l'Ensemble de démêlage (lots 1 et 2) vendu 29,99 €.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif provenant du site officiel en ce qui concerne les ajouts proposés par ces différents achats et quelques visuels en page suivante.

Lot de base Lot de démêlage 1 Lot de démêlage 2 Prix 9,99 € 17,99 € 17,99 € 29,99 € 39,99 € Limite quotidienne de casse-tête Illimité Limité Limité Calendrier Vous pouvez utiliser le calendrier pour consulter vos scores précédents, et ce jusqu'à 10 ans en arrière. Vous pouvez aussi consulter et rejouer les casse-têtes des deux derniers mois. Casse-têtes + 20 + 10 + 10 Peluches + 50 + 40 + 40 Types de pelotes + 6 + 6 + 6 Mobilier + 6 + 15 + 15 Papiers peints + 3 + 4 + 4 L'achat de n'importe quel contenu téléchargeable permet de changer le papier peint dans les Peluchambres. Peluchambres + 2 + 1 + 1

Où obtenir Pokémon Friends ?





Si vous souhaitez tout de même l'obtenir malgré l'aspect économique discutable, vous trouverez ci-dessous les liens vers les différentes boutiques :

App Store pour les appareils sous iOS ;

Google Play pour les appareils sous Android ;

eShop pour les Nintendo Switch et Switch 2.

Si besoin, des cartes Nintendo eShop sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.