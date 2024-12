Sonic Racing: CrossWorlds, un nouveau jeu de course sort de l'ombre

Parmi les éditeurs fortement présents durant cette dixième édition des Game Awards, SEGA n'était clairement pas en reste et n'a pas manqué de mettre en avant l'univers de sa mascotte en réussissant l'exploit de ne pas nous la montrer. Alors que Sonic X Shadow Generations est sorti il y a à peine deux mois, c'est déjà le projet suivant qui est sur les starting-blocks, littéralement, puisqu'il s'agira d'un nouveau jeu de course !

Depuis près de trente ans, le hérisson bleu et ses amis ont droit à ce type de production, même si elles ne sont pas nombreuses. Après Sonic and Sega All-Stars Racing et sa suite Sonic and All-Stars Racing Transformed, nous avions eu droit en 2019 à Team Sonic Racing, qui n'avait pas spécialement bien été accueilli. Espérons que ce Sonic Racing: CrossWorlds fasse mieux. Pour le moment, nous n'avons que ce court teaser cinématique à nous mettre sous la dent, servant surtout à placer Shadow à quelques jours de la sortie en salle du prochain long-métrage où il sera l'un des antagonistes. Le seul élément intéressant à relever, c'est le portail dans lequel il s'engouffre. Avec un tel titre, nous pouvons aisément imaginer que les courses feront intervenir différents environnements, pourquoi pas de manière aléatoire.

Sonic Racing: CrossWorlds est prévu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store), sans plus de précision. Vous pouvez retrouver les précédents jeux Sonic Racing chez Gamesplanet en promotion.

