Sonic Racing: CrossWorlds, plusieurs DLC avec des licences animées de Nickelodeon officialisés, dont Bob l'éponge !

En début de mois, durant le Summer Game Fest Live 2025, SEGA a introduit des cross-overs pour le moins délirant pour son jeu de course Sonic Racing: CrossWorlds. Des mises à jour gratuites post-lancement vont ainsi permettre d'incarner Hatsune Miku, Joker et Ichiban Kasuga, entre autres, de quoi transformer l'expérience en véritable Smash Bros. de ce domaine. Un Season Pass va quant à lui ajouter des personnages et un circuit tirés de Minecraft. Si vous aviez vu les fuites, ce n'était là qu'un échantillon du chaos prévu, comme révélé officiellement ce week-end. À l'occasion du Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, introduisant trois licences supplémentaires qui s'inviteront à la fête !

Oui, c'est bien à Bikini Bottom qu'il sera possible de rouler, du moins en mettant la main à la poche, respectant ainsi la philosophie de M. Krabs. En plus de Bob l'éponge, Patrick l'Étoile de Mer pourra lui aussi être incarné, et divers caméos seront présents au fil du circuit.

En plus de ça, deux autres packs ont donc été officialisés, l'un aux couleurs des Tortues Ninja de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, film produit par Nickelodeon Movies, et l'autre avec l'univers d'Avatar, le dernier maître de l'air et La Légende de Korra, ici nommé Avatar Legends, qui semble être le nom de la licence désormais.

Sonic Racing: CrossWorlds est attendu le 25 septembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store), avec une version Switch 2 qui suivra. Vous pouvez le précommander chez Gamesplanet à partir de 62,99 €.