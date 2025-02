Sonic Racing: CrossWorlds détaille le contenu et les dates de son imminent Network test très sélectif

La semaine dernière, SEGA a enfin proprement introduit son prochain jeu de course dans l'univers de sa mascotte, précédemment officialisé avec un simple teaser. C'est donc au cours du State of Play que Sonic Racing: CrossWorlds nous a montré son gameplay qui fera évoluer la formule de Sonic & All-Stars Racing Transformed vers de nouveaux sommets et surtout tout un tas de mondes déjantés. Un Network test fermé a aussi été annoncé, mais ne destinera qu'aux possesseurs d'une PS5 en plus de ne proposer que de l'anglais et du japonais comme langues. Les détails sont désormais connus alors faisons le point sur ce qui sera proposé et surtout à quelles dates.

Pour commencer, vous pouvez vous inscrire jusqu'au mercredi 19 février pour avoir une chance d'être sélectionné sur le site officiel tant que vous avez au moins 13 ans et un compte PSN valide, le choix des joueurs retenus étant ensuite aléatoire. Le code sera envoyé le 20 février avec les instructions. Le but pour les développeurs est d'évaluer l'expérience en ligne afin d'identifier les problèmes pouvant survenir, un sondage étant prévu pour recueillir les avis. Toutefois, il n'y a pas besoin d'être abonné au PlayStation Plus pour y prendre part. Si vous êtes chanceux, prévoyez d'être libre le week-end prochain :

Du samedi 22 février à 1h00 au lundi 24 février à 1h00.

Un bonus in-game sera offert au lancement à toutes les personnes qui complèteront le sondage à la suite de ce CNT. Quant à son contenu, il y aura déjà de quoi faire pour ne pas tourner en rond :

6 circuits E Stadium

Rainbow Garden

Water Palace

Metal Harbor

Ocean View

Wonder Museum 5 CrossWorlds Roulette Road

Dinosaur Jungle

Kraken Bay

Lava Cave

Sky Road 9 personnages jouables Sonic

Tails

Amy

Knuckles

Shadow

Eggman

Omega

Zazz

Cream 16 véhicules Modes de jeu World Match (courses en ligne)

Machine Customization

Gadget Customization

Sonic Racing: CrossWorlds sortira pour rappel sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). En attendant d'en savoir plus à son sujet, Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection est disponible chez Gamesplanet au prix de 17,99 €.