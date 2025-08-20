Onimusha: Way of the Sword, de nouvelles monstruosités inquiétantes viennent nous régaler dans une troisième bande-annonce

Un troisième trailer au plus profond de Kyoto





En amont de l'ouverture des portes du salon où il est jouable, Onimusha: Way of the Sword a fait un détour par la gamescom Opening Night Live 2025 hier soir, l'occasion d'en voir toujours plus. Après avoir introduit le protagoniste de ce nouvel épisode en février, le légendaire samouraï Miyamoto Musashi, nous avions découvert en juin son rival Sasaki Ganryu. Cette fois, Capcom a voulu mettre en avant des environnements situés sous la ville de Kyoto, plus précisément dans un laboratoire secret qui sera le théâtre d'expérimentations malsaines. Dans ce lieu, l'étrange et quelque peu déjantée Dokyo œuvre à créer de nouveaux Genma. La femme mystérieuse qui apparaissait à la fin de la précédente vidéo est d'ailleurs présente, faisant face à cette savante folle à nos côtés.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Une poignée de Genma inédits





Parmi les ennemis qui se dresseront sur notre route, nous aurons donc affaire à des humanoïdes ; mais aussi des êtres tout droit sortis d'un cauchemar, qui même une fois tranchés en deux continueront de poser problème ; ainsi qu'une chimère électrisante !

- Une bête chimérique féroce capable d'exploiter la puissance de la foudre. Kogashira - Des humains déformés par le parasite Genma qui créent des nuages toxiques de miasme.

- Des humains déformés par le parasite Genma qui créent des nuages toxiques de miasme. Chijiko - Une grotesque masse de visages humains entrelacés dotée de tentacules à longue portée.

Un point sur les pouvoirs de Musashi Miyamoto





Par ailleurs, l'éditeur a détaillé certains éléments du gameplay liés au système de combat, qui parleront en partie aux fans de la licence. Nous voyons également en action l'utilisation de l'arc et d'une double lame permettant de réaliser des attaques tourbillonnantes.

- Action défensive qui renvoie les attaques vers les ennemis, y compris les projectiles. Déviation - Blocages au moment de l'impact qui peuvent déséquilibrer les adversaires, créer des ouvertures pour des contre-attaques et même les repousser vers d'autres ennemis ou des éléments du décor.

- Blocages au moment de l'impact qui peuvent déséquilibrer les adversaires, créer des ouvertures pour des contre-attaques et même les repousser vers d'autres ennemis ou des éléments du décor. État de flamme - Bonus offensif temporaire déclenché par plusieurs déviations consécutives, qui génère également des âmes bleues alimentant les attaques spéciales utilisant le pouvoir Oni.

- Bonus offensif temporaire déclenché par plusieurs déviations consécutives, qui génère également des âmes bleues alimentant les attaques spéciales utilisant le pouvoir Oni. Absorption d'âmes - Il faudra choisir le bon moment au cœur de la bataille pour absorber les âmes des ennemis vaincus afin de récupérer de la santé, améliorer son équipement, débloquer de nouvelles capacités...

- Il faudra choisir le bon moment au cœur de la bataille pour absorber les âmes des ennemis vaincus afin de récupérer de la santé, améliorer son équipement, débloquer de nouvelles capacités... Issen - Frappez vos ennemis une fraction de seconde avant qu'ils ne vous touchent pour déclencher cette contre-attaque à haut risque et à haut rendement qui est un élément emblématique de la série Onimusha.

Bande-annonce en japonais

Pour rappel, Onimusha: Way of the Sword sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous trouverez de nouveaux visuels en page suivante. En attendant, le pack réunissant les remasters des deux premiers épisodes est vendu 35,09 € chez Gamesplanet.