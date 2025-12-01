GUIDE D'ACHAT NOËL 2025 : PS5, quels sont les jeux à acheter ?par Martial Duchemin
Comme chaque fin d’année, nous vous proposons un guide tout frais pour aider à choisir les pépites idéales à offrir à Noël.
Des jeux à se mettre sous la dent sur PS5
2025 nous a offert une cuvée particulièrement généreuse en jeux vidéo, du genre à remplir un planning déjà surchargé et à nous faire promettre, une fois de plus, que « cette année, c’est sûr, nous finirons tous nos jeux ». Entre aventures spectaculaires, RPG décalés, expériences hypnotisantes et titres au charme redoutable, il y a largement de quoi combler tous les profils de joueurs. Les studios ont clairement mis la barre plus haut, en jouant autant sur la créativité que sur la technique, histoire de nous offrir des mondes plus beaux, plus vastes et parfois même étonnamment ambitieux.
Plusieurs licences majeures ont réussi à tirer leur carte du jeu, tandis que de nouvelles productions ont créé la surprise en s’imposant comme des incontournables de cette fin d’année. Nous avons donc rassemblé les titres qui, selon nous, ont toutes les chances de se retrouver sous le sapin. Comme toujours, nous nous concentrons uniquement sur les sorties de 2025, mais rien ne vous empêche de fouiller parmi nos précédents guides si vous cherchez encore plus d’idées :
Pour finir, n’hésitez pas à partager vos propres recommandations dans les commentaires de cet article. Après tout, c’est aussi ça la magie de Noël : découvrir de nouvelles pépites grâce à la communauté !
