GUIDE D'ACHAT NOËL 2025 : Switch 1, quels sont les jeux à acheter ?

Des jeux à se mettre sous la dent sur Switch !





2025 a offert une belle ribambelle de sorties réjouissantes, preuve que la Switch a encore suffisamment de ressources pour nous surprendre. Entre les aventures amusantes, les RPG tout doux pour l’hiver, les expériences qui réchauffent le cœur et les productions plus musclées qui relancent l’adrénaline, cette cuvée a de quoi satisfaire tous les joueurs. Les studios ont continué d’exploiter chaque recoin de la console pour livrer des histoires soignées, des mondes attachants et des gameplay bien rodés, parfois même étonnamment ambitieux.

Les grands noms n’ont pas démérité cette année, mais quelques nouveautés ont aussi tiré leur épingle du jeu, prouvant qu’une console en fin de cycle peut encore créer la surprise. Nous avons donc rassemblé les titres qui méritent leur place au pied du sapin. Comme toujours, nous nous concentrons sur les sorties de 2025, mais vous pouvez piocher dans nos anciens guides pour compléter vos idées :

N’hésitez pas à partager vos propres recommandations à notre communauté via les commentaires de cet article ; plus il y a d’idées sous le sapin, mieux c’est !