Cyberpunk 2077 : un nouveau jeu annoncé, mais ce n'est pas ce que vous croyez

Vous le savez, CD Projekt développe une suite à Cyberpunk 2077, longtemps connu sous le nom de code Orion. Un titre qui mobilise déjà 135 employés, alors que le studio polonais met d'abord l'accent sur The Witcher IV. Autant dire que Cyberpunk 2 n'est pas près de voir le jour, mais les fans vont pouvoir patienter avec un jeu bien différent.

« Debout samouraï, on a un deck à construire »





Comme l'a révélé IGN, CD Projekt s'est associé à WeirdCo pour créer Cyberpunk: Trading Card Game, un jeu de cartes à collectionner basé sur le jeu vidéo et l'anime Edgerunners. Les premiers visuels dévoilent les cartes de Saburo et Yorinobu Arasaka, ainsi que de Goro Takemura, mais la bande-annonce ci-dessous permet de découvrir d'autres cartes. Bien sûr, la plupart des personnages de Cyberpunk 2077 seront présents : V, Panam Palmer, Jackie Welles, Judy Alvarez ou encore Adam Smasher sont déjà confirmés.

IGN s'est entretenu avec les concepteurs de Cyberpunk: Trading Card Game. WeirdCo veut représenter tout l'univers de Cyberpunk dans ce jeu de cartes, et il n'en est pas à son coup d'essai. Les employés de la firme ont travaillé sur Marvel Snap, Duel Masters ou encore Universus. WeirdCo a évidemment développé Cyberpunk: Trading Card Game en collaboration avec CD Projekt, afin de respecter l'œuvre originale de Mike Pondsmith.

De vrais artistes pour réaliser les cartes





Du côté des illustrations, pas d'intelligence artificielle générative ici, WeirdCo a fait appel à des artistes comme Ito, Vincenzo Riccardi et Joshua Raphael pour réaliser les artworks des cartes. Malheureusement, il faudra patienter avant de découvrir les mécaniques de gameplay de ce jeu de cartes.

Quand sortira Cyberpunk TCG ?





Cyberpunk: Trading Card Game bénéficiera d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter en 2026. En vous inscrivant sur la page Launch Oracle, vous pouvez même obtenir la carte spéciale et exclusive Lucyna Kushinada Nova Rare. Le jeu de cartes Cyberpunk: Trading Card Game sortira à une date encore inconnue.

