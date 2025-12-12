NO LAW : le nouveau jeu de Krafton dévoilé, Cyberpunk 2077 n'a qu'à bien se tenir !

L'éditeur Krafton nous avait donné rendez-vous aux Game Awards 2025 pour découvrir le nouveau jeu de Neon Giant, un studio surtout connu pour The Ascent, et racheté en 2022. The Ascent était un jeu de rôle et d'action cyberpunk, un thème qu'apprécie visiblement bien Neon Giant. Voici la première bande-annonce de NO LAW :

NO LAW, un nouveau FPS/RPG cyberpunk





NO LAW sera un jeu de rôle et de tir à la première personne cyberpunk, dans la pure veine de Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Bon, lui arrivera-t-il à la cheville ? Il faudra patienter pour le découvrir, mais au moins, les amateurs de science-fiction et d'anticipation vont avoir un nouveau FPS/RPG à se mettre sous la dent. En attendant, voici ce qu'il faut savoir sur le jeu :

Présentation de NO LAW





NO LAW repose sur un ample récit cybernoir à la première personne qui se déroule dans une ville portuaire décadente, où l’immoralité flamboie à la lueur des néons tandis que les lois flétrissent dans l’ombre. Explorez Port Désir, une ville où les dettes et les disparitions s’accumulent, pour retrouver ce qui vous a été dérobé. Une histoire foisonnante



Dans NO LAW, vous incarnez Grey Harker, un vétéran chevronné qui connaît les champs de bataille et les tréfonds de la ville de Port Désir comme sa poche. Après avoir été grièvement blessé au cours de sa dernière mission, Harker décide de renoncer à la vie militaire et de savourer enfin une existence paisible. Et pourtant, alors qu’il se tenait soigneusement à l’écart des ennuis, il s’y retrouve de nouveau plongé jusqu’au cou. Un gameplay percutant



Toute action a des conséquences, même dans une ville où la loi n’a plus cours. Au fil de votre périple avec Harker, vous rencontrerez de nombreux personnages hauts en couleur, alliés ou ennemis. Les choix que vous ferez laisseront une trace, qu’il s’agisse d’aider un ami dans le besoin ou d’exterminer une raclure des bas-fonds. Port Désir, une ville à explorer



Nichée contre une falaise qui surplombe la mer, Port Désir est une ville industrielle cybergrunge où la végétation est aussi luxuriante que la personnalité de ses habitants. Un centre névralgique pour l’import et l’export, où se côtoient les rêves les plus délirants de personnes de toutes les strates sociales. Ce terrain de jeu qu’est la ville portuaire ne connaît aucune limite. Déposez votre éthique aux portes de la cité et grimpez jusqu’aux toits déchirant le brouillard, ou dégringolez jusqu’aux ruelles qu’il étouffe. Mais faites attention où vous mettez les pieds. Dans une ville dépourvue de lois, chacun s’entend à les édicter. Un jeu à votre main



Allez-vous faire confiance aux compétences tactiques de Grey et vous faufiler dans l’ombre, ou choisirez-vous de laisser sa fureur se déployer dans un feu d’artifice meurtrier ? Stratégique ou destructeur, votre chemin sera semé d’innombrables améliorations militaires dont vous pourrez tirer le meilleur parti.

NO LAW sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à une date encore inconnue.