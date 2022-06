Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, une date de sortie et un abonnement payant pour le nouveau jeu de rythme exclusif à la Switch

La série Taiko no Tatsujin a beau être de niche, elle continue à faire sa petite vie entre les consoles de jeu et les bornes d'arcade depuis 2001. Bandai Namco Games veut lui donner suite avec Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, un épisode confirmé en février dernier lors d'un Nintendo Direct.

L'éditeur vient d'officialiser sa date de sortie : ce sera pour le 14 octobre 2022 en France en exclusivité sur Nintendo Switch, et dès le 22 septembre au Japon. Le jeu comprendra 76 chansons jouables en mode Taiko, un mode Histoire autour de DON-Chan et Kumo-Kyun, des batailles en ligne et un mode Party pensé pour la collaboration. Tous permettront de débloquer des Don Coins à échanger contre des éléments cosmétiques comme des costumes ou des plaques d'identification.



La grande nouveauté sera la possibilité de s'inscrire au Taiko Music Pass, un service sous abonnement donnant accès à plus de 500 chansons, et mis à jour mensuellement. Son prix n'a pas encore été communiqué. Une Digital Deluxe Edition donnera plus tard droit à l'édition standard et 90 jours de Taiko Music Pass, mais au lancement, seuls cette version standard et un Taiko Drum Set comprenant des tambours seront proposés à la vente.

