Taiko no Tatsujin: The Drum Master lancé en vidéo sur PC et Xbox, mais il est déjà cassé

La franchise Taiko no Tatsujin fait un carton depuis des années auprès des amateurs de jeux de rythme, et elle s'invite aujourd'hui sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S avec Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Le titre regroupe plus de 70 chansons où le joueur doit appuyer en rythme sur différentes touches.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master a droit à sa bande-annonce de lancement, elle est à découvrir ci-dessus, mais si vous comptiez jouer sur PC, il faudra encore attendre. Le jeu est disponible uniquement via le Microsoft Store et il faut obligatoirement se connecter à son compte Microsoft via l'application Xbox. Problème, le jeu ne reconnaît pas la connexion, il est donc impossible actuellement de jouer à Taiko no Tatsujin: The Drum Master. L'éditeur Bandai Namco est évidemment au courant du problème et travaille sur un correctif. Un énième problème à mettre au compteur du Microsoft Store et de l'appli Xbox...

La bonne nouvelle, c'est que Taiko no Tatsujin: The Drum Master est inclus dans le PC/Xbox Game Pass, les abonnés n'ont donc pas besoin de passer à la caisse pour découvrir le jeu. Vous pouvez vous abonner au Game Pass contre 27,99 € pour trois mois.