Xbox Game Pass : 9 jeux à l'honneur pour la fin janvier 2022, dont de gros morceaux

La journée fut folle chez Microsoft, suite à la révélation du rachat inattendu d'Activision-Blizzard à prix fort. Cela ne l'empêche pas de continuer à faire ses annonces habituelles, notamment du côté du Xbox Game Pass, dont nous découvrons les ajouts à venir durant les 2 prochaines semaines.



Il y a plusieurs titres attendus, dont Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege sur PC, Nobody Saves the World, Windjammers 2, Pupperazzi ou encore Hitman Trilogy. Et il y a les surprises, comme Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition porté ce jour sur Xbox et ordinateurs personnels, Death’s Door et Taiko no Tatsujin: The Drum Master. Un beau programme à découvrir en détail ci-dessous, avec également 9 nouveaux jeux jouables avec les commandes tactiles et 4 départs pour le 31 janvier.

Disponible aujourd’hui

Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (Cloud, Console & PC)

Menez l’enquête sur des meurtres, cherchez des indices et parlez à vos camarades de classe pour préparer le procès. Lors de celui-ci, les mots deviendront des armes mortelles quand vous échangerez avec les différents suspects. Analysez leurs propos pour les utiliser contre eux et mettre en évidence leurs mensonges !

Nobody Saves the World (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Lorsque la Calamité se réveille, vous devez sauver le monde. Maîtrisez les différentes transformations pour devenir une limace, un fantôme, un dragon et plus encore. Combinez celles-ci pour créer des hybridations puissantes et vaincre les forces du mal. Jouez en coopération à deux en ligne pour sauver le monde ensemble ! Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent jouer sur leurs appareils mobiles via le Xbox Cloud Gaming grâce aux contrôles tactiles, pas besoin de manette !

Prochainement

Death’s Door (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

Moissonner les âmes des défunts et pointer à heure fixe peut s’avérer être une besogne des plus monotones… mais il s’agit d’un travail fort honnête pour un Corbeau. Les choses se compliquent lorsque l’âme dont vous êtes responsable est subtilisée par un voleur désespéré. Vous devez alors traquer le malfrat jusqu’aux profondeurs insondables d’un royaume qui échappe à la mort. Mais attention… cet endroit grouille de créatures qui auraient dû trépasser voilà bien longtemps, des créatures dont la puissance incommensurable n’a d’égal que l’avidité insatiable. Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent jouer sur leurs appareils mobiles via le Xbox Cloud Gaming grâce aux contrôles tactiles, pas besoin de manette !

La Trilogie Hitman (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

Découvrez la trilogie et devenez l’Agent 47, un assassin légendaire. Embarquez pour une aventure autour du monde et profitez de missions riches en détails et remplies d’opportunités pour éliminer vos cibles. Sortez l’artillerie lourde, volez un déguisement ou restez dans l’ombre, c’est vous qui choisissez.

Pupperazzi (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Ce jeu de photographie canine met à l’épreuve votre amour pour les chiens. Meilleures seront vos photos, plus vous débloquerez des nouvelles races, des objectifs, des jouets et autres accessoires pour habiller vos chiens. Parfois, les caresses et le jeu ne suffisent pas, gardez vos souvenirs avec ces adorables toutous en les immortalisant sur pellicule.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (Cloud, Console & PC) – 20 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction est un FPS tactique jouable en coopération jusqu’à 3 qui met en scène les Opérateurs de l’univers de Rainbow Six que vous connaissez bien. Avec une personnalisation poussée de l’équipement et des capacités spéciales, plus de 90 armes et gadgets, ses 12 cartes en perpétuelle évolution, des mutations imprévisibles des ennemis et 13 types de missions dynamiques, l’expérience ne sera jamais la même.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Deluxe Edition (PC) – 20 janvier

Disponible dès maintenant sur Console et dans le Cloud, prochainement dans le Game Pass pour PC. Plongez dans un gameplay explosif en 5 contre 5, une compétition de haut niveau et des combats en équipe captivants. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege procure une expérience toujours plus étendue, avec des possibilités illimitées pour parfaire votre stratégie et mener votre équipe à la victoire.

Windjammers 2 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 20 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Le meilleur jeu de frisbee de tous les temps est de retour ! Avec des graphismes magnifiques dessinés à la main, de nouveaux mouvements incroyables, des personnages inédits, des mécaniques de jeu et des arènes originales, Windjammers 2 est la suite dont vous avez toujours rêvé.

Taiko no Tatsujin: The Drum Master (Console & PC) – 27 janvier

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Visez le meilleur score avec Don et Ka dans Taiko no Tatsujin: The Drum Master ! Choisissez un morceau parmi plus de 70 et jouez avec vos amis en local comme en ligne. Laissez le rythme vous envahir !

Au cas où vous l’auriez manqué

Spelunky 2 (Cloud) ID@Xbox – Disponible

Ce titre exigeant à la croisée du roguelike et du jeu de plateforme offre une liberté immense en vous permettant de creuser votre propre chemin dans ses grottes et ruines générées de manière procédurale. Faites preuve de créativité et contez une nouvelle histoire à travers vos actions à chaque fois que vous jouez. Découvrez les secrets de Spelunky 2 en solo ou avec vos amis et apprenez-en plus sur le jeu en lisant notre article.

The Anacrusis (Accès anticipé)(Cloud) ID@Xbox – Disponible

The Anacrusis est un FPS jouable à 4 en coopération qui se déroule dans un vaisseau spatial immense échoué aux confins de l’espace connu. Faites équipe avec vos amis et combattez les hordes d’aliens pour débloquer des capacités spéciales, des armes et de nouvelles manières de jouer que vous pourrez partager avec vos alliés ! Pour découvrir nos 10 astuces pour survivre à son monde impitoyable, rendez-vous ici.

Pré-installez Far: Changing Tides dès maintenant

Mettez les voiles vers une nouvelle aventure dans Far: Changing Tides, disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC dès le 1er mars ! Pré-installez le jeu dès maintenant pour pouvoir y jouer dès sa sortie.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Nous avons compris que vous aimiez les Avantages Halo, voici donc plus d’Avantages pour le multijoueur d’Halo Infinite. Découvrez ce qui vous attend ci-dessous dans les Avantages que vous pouvez réclamer en vous rendant dans la section Avantages sur console et PC ou dans celle de l’application Xbox Game Pass pour iOS et Android.

Halo Infinite : Pack Pass Tense Warthog – Disponible

Personnalisez votre arsenal multijoueur avec la peinture exclusive « Pass Tense » pour votre Warthog, quatre boosts de double XP et quatre échanges de défis !

Doom Eternal : Soulevez les enfers avec trois packs cosmétiques – Disponible

Procurez-vous ces trois packs dès maintenant pour combattre les hordes de l’enfer avec style dans la campagne épique de Doom Eternal ou dans son Battlemode ou profitez-en pour frimer grâce au mode Photo.

World of Tanks : Pack Trio Premium – Disponible

Dominez le champ de bataille avec trois tanks Premium surpuissants équipés d’armes dévastatrices ! Vous obtiendrez également sept jours de temps Premium et 850 pièces d’or, pour une expérience ultime.

Neuf jeux supplémentaires compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 9 jeux supplémentaires avec les contrôles tactiles ! Retrouvez ici la liste complète des jeux compatibles et commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Anvil (Accès anticipé) ;

(Accès anticipé) ; Archvale ;

; Exo One ;

; The Forgotten City ;

; Nobody Saves the World ;

; One Piece Pirate Warriors 4 ;

; Space Warlord Organ Trading Simulator ;

; Stardew Valley ;

; Unpacking ;

; Death’s Door (20 janvier).

Ils nous quittent le 31 janvier

Les jeux suivants vont bientôt quitter le Game Pass, ce qui veut dire que le temps est venu de s’y replonger avant leur départ ! Souvenez-vous que vous pouvez utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et les conserver dans votre bibliothèque !