Xbox Game Pass : 4 nouveautés et 9 départs pour la fin du mois de juin

Le Xbox Game Pass nous a déjà gâté ce mois-ci avec l'arrivée des premiers Kingdom Hearts sur Xbox One ou encore No Man's Sky sur consoles et PC. Pour rappel, West of Dead a lui intégré le service dès sa sortie la semaine passée. Une deuxième vague de nouveautés va tout de même être introduite en cette fin du mois de juin, comme vient de le confirmer Microsoft.



Ainsi, Night Call devient jouable dès aujourd'hui sur Xbox One, The Messenger et Streets of Rogue le seront dès demain sur la console, et Observation sera également ajouté ce jeudi sur les deux plateformes.

Night Call (Console, ID@Xbox) – 24 juin Vous êtes un chauffeur de taxi, vous travaillez de nuit à Paris et vous avez un don. Les gens se sentent à l’aise à votre contact, ce qui les incite à parler, à vous faire part de leurs pensées, de leurs émotions, de leur histoire… et même de leurs secrets. Aux yeux de vos clients, vous êtes plus qu’un simple chauffeur. Ils vous voient surtout comme un ami, un confident toujours de bon conseil. Mais vous êtes aussi un investigateur au regard affûté, qui parvient à voir ce que les gens veulent garder secret. Vous avez 7 nuits. Passé ce délai, un détective corrompu compte vous accuser de la série de meurtres qui empoisonne la ville. Prenez des clients, écoutez leurs histoires et récoltez des indices pour résoudre trois enquêtes. Observation (Console & PC, ID@Xbox) – 25 juin Observation est un thriller de science-fiction suivant les aventures du Dr Emma Fisher et de son équipage à travers les yeux de l’intelligence artificielle de la station, S.A.M. Les joueuses et les joueurs incarnent S.A.M. et actionnent les systèmes de contrôle, les caméras et les outils de la station afin d’aider Emma à découvrir ce qui est arrivé à la station, à l’équipage disparu et à S.A.M. lui-même. Streets of Rogue (Console, ID@Xbox) – 25 juin Un rogue-lite dans lequel les choix des joueuses et des joueurs, la liberté d’action et l’anarchie sont les maîtres mots. Le jeu s’inspire des rogue-lites nerveux en vue du dessus, mais il y ajoute l’évolution libre et le style de jeu émergent de certaines simulations et des RPG. Plutôt que de se dérouler dans un donjon classique, le jeu vous permet d’évoluer dans une ville fonctionnelle, générée de manière procédurale et dont les habitants de tous horizons essaient juste de vaquer à leurs occupations journalières sous l’œil vigilant d’une IA complexe. The Messenger (Console, ID@Xbox) – 25 juin Déjà disponible sur PC, il arrive sur Console ! Lorsqu’une armée de démons débarque dans son village, un jeune ninja est appelé à traverser un monde maudit afin de livrer un parchemin indispensable à la survie de son clan. Ce qui débute comme un classique jeu d’action-plateforme se révèle rapidement être une grande aventure remplie d’émotions fortes, de rebondissements et d’humour.

Malheureusement, il va aussi falloir faire face à une vague de départs le 30 juin prochain, car un total de 9 jeux vont quitter les services sur PC et Xbox One.

Battlefleet Gothic: Armada (PC)

(PC) Die for Valhalla! (PC)

(PC) Life is Strange 2 (Console)

(Console) Metal Slug X (Console & PC)

(Console & PC) Metro Exodus (Console & PC)

(Console & PC) Neon Chrome (Console & PC)

(Console & PC) Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Console & PC)

(Console & PC) SteamWorld Dig 2 (Console & PC)

(Console & PC) The Flame in the Flood (Console & PC)

Pour mémoire, le Xbox Game Pass pour Console vaut 9,99 € par mois, celui sur PC 3,99 € par mois jusqu'à la fin de sa bêta, et le Xbox Game Pass Ultimate avec les deux offres et le Gold vaut 12,99 €.