West of Dead : une date de sortie proche pour le shooter sombre avec la voix de Ron Perlman

C'est lors du X019 qu'Upstream Arcade et Raw Fury ont dévoilé West of Dead, un jeu de tir au style graphique en cel-shading très sombre, qui est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Ce soir, l'éditeur Raw Fury a profité de l'évènement Guerrilla Collective pour partager une bande-annonce :

Actuellement en bêta sur PC et Xbox One, West of Dead sortira en version finale le 18 juin sur ces deux plateformes. Concernant les versions PlayStation 4 et Nintendo Switch, pas de panique, elles sont toujours d'actualité, mais il faudra patienter jusqu'au mois d'août prochain pour les découvrir.

West of Dead est pour rappel un twin-stick shooter avec un côté rogue-like tactique qui met en scène William Mason, un mort doublé par Ron Perlman (Hellboy, Sons of Anarchy, Stalingrad) dans le Purgatory.