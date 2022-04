The House of the Dead: Remake déjà officialisé sur PC, PS4, Xbox One et Stadia avec une date de sortie toute proche

MegaPixel et Forever Entertainment avaient annoncé en 2019 des remakes des deux premiers opus de la franchise The House of the Dead. Depuis, seul le premier épisode fait parler de lui avec sa version Nintendo Switch, qui vient d'être lancée. Mais avant même cette sortie, un portage sur PS4 semblait envisagé.

Les studios n'ont pas fait durer le suspense plus longtemps et ont annoncé discrètement dans un communiqué que The House of the Dead: Remake est attendu sur PC (Steam et GOG.com), PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia le 28 avril 2022, soit à la fin du mois. Oui, l'exclusivité Switch aura été de très courte durée, les joueurs vont pouvoir redécouvrir ce rail-shooter horrifique culte dans quelques jours seulement sur ces plateformes.

Il faut se contenter de ça pour le moment, croisons les doigts pour que les studios lâchent quelques informations sur les améliorations techniques de The House of the Dead: Remake sur ces machines plus puissantes que celle de Nintendo. Reste également à savoir si le titre aura droit à une version physique sur ces nouvelles plateformes, le titre étant proposé à 39,99 € via Amazon sur Switch.