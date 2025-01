The House of the Dead 2: Remake, enfin une vidéo et une période de sortie pour la suite

Souvenez-vous, en octobre 2019, Forever Entertainment annonçait des remakes des deux premiers opus de la saga The House of the Dead, des jeux de tir rail-shooter culte de SEGA. Le premier volet a vu le jour en avril 2022 sur Switch, puis sur PC, PS4 et Xbox One, avant d'être porté sur Xbox Series X|S et PS5. Mais, depuis toutes ces années, le second titre se fait attendre.

Alors que tout le monde l'avait oublié, Forever Entertainment dévoile aujourd'hui officiellement The House of the Dead 2: Remake à destination des PC, PlayStation, Xbox et Switch. Le titre proposera des graphismes modernisés, une bande originale remastérisée ainsi qu'un mode coopératif, voici tout ce qu'il faut savoir :

The House of the Dead 2: Remake est une nouvelle version du deuxième volet de la célèbre série de rail-shooters. Incarnez un agent secret en solo, en choisissant James ou Gary, ou faites équipe en mode coopératif pour neutraliser les dangereux monstres et morts-vivants qui se dressent sur votre route. En février 2000, une petite ville est soudainement envahie par des créatures hostiles. Deux agents de l’AMS, James Taylor et Gary Stewart, sont envoyés sur place pour enquêter. À leur arrivée, ils constatent que la situation ressemble étrangement à l'incident du manoir Curien de 1998. Résolus à découvrir l'origine de cette infestation, ils devront se frayer un chemin à travers des hordes de créatures à grand renfort de Beretta. Musiques remastérisées (avec la bande-son classique également disponible)

Graphismes modernisés

Gameplay fidèle au jeu original

Mode coopératif

Fins multiples et niveaux à embranchements

Campagne classique : presque deux ans après les événements du premier volet, les agents de l’AMS James Taylor et Gary Stewart sont envoyés pour enquêter sur une ville envahie par des morts-vivants.

: presque deux ans après les événements du premier volet, les agents de l’AMS James Taylor et Gary Stewart sont envoyés pour enquêter sur une ville envahie par des morts-vivants. Mode Boss : relevez le défi de vaincre les boss du jeu le plus rapidement possible.

: relevez le défi de vaincre les boss du jeu le plus rapidement possible. Mode Entraînement : perfectionnez vos compétences grâce à plusieurs scénarios d’entraînement avant de partir en mission.

L'attente ne devrait plus être très longue, The House of the Dead 2: Remake sortira au printemps 2025 sur PC (Steam et GOG.com), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. D'ici là, vous pouvez acheter The House of the Dead: Remake à partir de 22,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, GOG.com et Gamesplanet.

