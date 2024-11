CINEMA : The House of the Dead va encore être adapté en film avec un réalisateur... pire qu'Uwe Boll ?

Lorsque le sujet des jeux vidéo adaptés au cinéma arrive sur le tapis joueurs repensent au début des années 2000, avec des productions catastrophiques comme les Resident Evil de Paul W.S. Anderson ou le nanardesque The House of the Dead d'Uwe Boll. Eh bien figurez-vous que le premier réalisateur et la seconde franchise vont se rencontrer...

Comme le dévoile Deadline, Paul W.S. Anderson va scénariser et réaliser The House of the Dead, une nouvelle adaptation des jeux vidéo rail shooter de SEGA. Le cinéaste sera encore accompagné de son producteur attitré Jeremy Bolt (Resident Evil, Monster Hunter, mais aussi DOA: Dead or Alive de Corey Yuen), nous retrouverons également Toru Nakahara de SEGA et Dmitri M. Johnson de Story Kitchen à la production, aux côtés de Mike Goldberg, Dan Jevons et Timothy I. Stevenson. Paul W.S. Anderson aime beaucoup trop les jeux vidéo, il a réalisé plusieurs volets de sa saga Resident Evil, mais également Mortal Kombat au début de sa carrière et Monster Hunter plus récemment. Il a ainsi déclaré à Deadline :

J’adore les jeux vidéo depuis les années 90. À l’époque, j’étais un grand joueur de jeux vidéo dans les salles d’arcade, c’est ainsi que je suis tombé sur Mortal Kombat. Et à peu près au même moment, je jouais aussi beaucoup à House of the Dead. C’est un titre que j’ai toujours aimé. La licence a pris de l’ampleur et elle est désormais vraiment intergénérationnelle. J’étais l’un des premiers joueurs, mais maintenant j’ai des enfants adolescents qui jouent aussi. C’est ce qui m’attire vraiment, le fait d’avoir une licence intergénérationnelle. Nous allons baser le film sur House of the Dead 3, et si vous connaissez la mythologie, c’est autour du sujet des conflits familiaux, au milieu de l’action et des frayeurs. Il s’agit d’une femme, Lisa Rogan, qui tente de sauver son père. Et il s’agit également de Daniel Curien, qui est le fils de l’homme qui a provoqué cette épidémie de mutants en premier lieu et qui doit faire face aux péchés de son père. Mon approche consistera à refléter ce qu’est un jeu vidéo hyper immersif et cinétique, c’est pourquoi Zack Snyder a pris ces créatures et les a rendues rapides. C’est un véritable tour de terreur. C’est différent de ce que nous avons fait avec Resident Evil, où il y avait beaucoup de pièges, d’énigmes et de choses à résoudre. House of the Dead est au fond un jeu de tir léger, donc il vous plonge directement au cœur de l’action. Je vais faire un film qui reflète cette approche et se déroule en temps réel, entraînant le public directement dans l’action. Il ne sera pas encombré de tout un tas d’histoires de fond qui pourraient exclure les gens qui ne connaissent rien à House of the Dead. Tout le monde sera sur la même longueur d’onde. Tout le monde sera aspiré directement dans l’action et en apprendra davantage sur les personnages et l’intrigue, car ils ont 90 minutes pour s’échapper de la maison hantée la plus extrême dans laquelle vous ayez jamais été.

The House of the Dead III est sorti en 2002 et prend place alors que le monde est totalement envahi de morts-vivants, il reste heureusement quelques survivants, reste à savoir si le contenu du jeu vidéo (un rail shooter qui vaut surtout le détour pour son gameplay) sera suffisant pour faire un bon film, même si Paul W.S. Anderson semble surtout vouloir s'axer sur l'action. Par ailleurs, le réalisateur surestime sans doute un peu la popularité de la franchise The House of the Dead aujourd'hui. Jeremy Bolt se veut quant à lui rassurant, en voulant rester fidèle aux jeux de SEGA et en faisant quelque chose de différent des Resident Evil :

Le réalisateur original du jeu vidéo, Takashi Oda, était très précis et ne les a jamais qualifiés de zombies. Il les a appelés des créatures. Resident Evil, par exemple, était très clairement basé sur les films de zombies de Romero. House of the Dead est quelque chose de différent. Ce sont plutôt des mutations armées, ces incroyables personnages sous stéroïdes qui ont des tronçonneuses intégrées dans leurs membres. Tout cela a une esthétique de conception très japonaise, liée aux mangas et aux films comme Tetsuo, où vous avez en quelque sorte des morceaux de métal et de technologie intégrés dans la chair humaine mutée. Et ces créatures sont extrêmement intelligentes, une autre chose qui distingue House of the Dead. Elles ne vont pas simplement vous attaquer lentement et lourdement. Elles arrivent des côtés, elles arrivent de l’arrière. Elles essaient de vous piéger. Et le niveau d’intelligence diffère. Et elles sont toutes dirigées en fin de compte par le Dr Curien, dont la force vitale et l’intelligence perdurent, presque comme une IA. La chair est morte, mais l'esprit survit dans un personnage appelé La Roue du Destin. Et comme tous les grands méchants de House of the Dead et les créatures, ils portent tous des noms de cartes de tarot. Donc la Roue du Destin, la Mort, le Magicien.

Même si La Roue du Destin n'existe pas dans le tarot (il s'agit de La Roue de la Fortune), SEGA s'est bien inspiré du jeu de cartes pour nommer ses boss. Heureusement, il reste Toru Nakahara pour rassurer les joueurs. Comme le rappelle Deadline, il a été avocat à Hollywood et a été embauché par SEGA pour surveiller les franchises du studio japonais, travaillant notamment sur les sympathiques films Sonic. Il déclare :

SEGA était un peu sceptique à l’idée de s’impliquer dans de grosses productions hollywoodiennes, avec l’idée que « ce sont des requins, ils vont nous arnaquer ». Mais je les ai convaincus, travailler avec Paramount sur Sonic a changé la dynamique de nos politiques transmédia et depuis, nous avons activement développé de nombreuses productions, en considérant cela comme une initiative visant à développer toute la marque SEGA. J’ai fait la connaissance de Paul et Jeremy, des légendes en matière de films de zombies, et de Dmitri chez Story Kitchen. Ils ont une compréhension rare des jeux vidéo et de la façon de les porter à l’écran. Nous voulons ajouter un film de zombies cool au panier transmédia de SEGA.

Le projet devrait aller vite, le réalisateur et les producteurs espèrent débuter le tournage dès la mi-2025 ou en fin d'année prochaine. Pour patienter, nous avons droit à des concepts arts réalisés par Herne Hill Media montrant les créatures et les boss Death, Strenght et Magician. Si vous êtes nostalgiques des jeux vidéo, vous pouvez acheter The House of the Dead: Remake à partir de 5,47 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.