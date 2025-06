The House of the Dead 2: Remake dévoile sa date de sortie, mais pas sur toutes les consoles

Cela fait six ans que Forever Entertainment a annoncé des remakes des deux premiers The House of the Dead, des rail shooters cultes de SEGA. Le premier remake est sorti en 2022, mais le second se fait toujours attendre. Il avait redonné de ses nouvelles en tout début d'année, le studio promettait alors une sortie dans le courant du printemps. Bon, avec l'été qui approche à très grands pas, c'est évidemment loupé.

L'éditeur Forever Entertainment et le développeur MegaPixel Studio sont de retour aujourd'hui (via Gematsu) pour dévoiler une date de sortie précise. The House of the Dead 2: Remake sera disponible le 7 août 2025, mais uniquement sur PC et Nintendo Switch 1, contre 24,99 €. Eh oui, les versions PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One vont se faire désirer encore un peu plus, les studios dévoileront la date de sortie précise sur ces consoles plus tard.

The House of the Dead 2: Remake inclura pour rappel des graphismes modernisés, des musiques remastérisées, un mode coopératif, une campagne classique, des modes Boss et Entraînement, sans oublier de multiples fins et des niveaux à embranchements. En attendant de mettre les mains sur cette suite, vous pouvez retrouver The House of the Dead: Remake à partir de 6,29 € sur Amazon, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.