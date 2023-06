The House of the Dead: Remake, la Limidead Edition aussi annoncée sur PS5

D'abord sorti sur Nintendo Switch, puis sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, puis sur Xbox Series X|S quelques mois après, The House of the Dead: Remake a eu droit à son portage sur PlayStation 5 en tout début d'année, mais uniquement en version numérique sur le PlayStation Store.

Bonne nouvelle pour les amateurs d'éditions physiques, Forever Entertainment et Microids viennent d'officialiser une Limidead Edition de The House of the Dead: Remake sur PlayStation 5. Comme sur les consoles de précédente génération, les joueurs retrouveront le jeu de tir dans une boîte exclusive lenticulaire, des autocollants et deux silhouettes de zombies.

La date de sortie de The House of the Dead: Remake - Limidead Edition est fixée au 5 septembre 2023 sur PlayStation 5, vous pouvez déjà le précommander contre 29,99 € sur Amazon.