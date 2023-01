The House of the Dead: Remake annoncé et daté sur PlayStation 5

MegaPixel et Forever Entertainment ont lancé The House of the Dead: Remake l'année dernière, d'abord sur Nintendo Switch puis sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Quelques mois plus tard, le titre a débarqué sur Xbox Series X|S, mais il manque encore une console à l'appel. Cela va être réparé très prochainement.

Les studios partagent en effet aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour indiquer que The House of the Dead: Remake arrivera aussi sur PlayStation 5, sa date de sortie est fixée au 20 janvier 2023, soit la semaine prochaine. Pas de gros changements ici, nous retrouverons les améliorations de graphismes et de gameplay, avec du multijoueur coopératif local, un mode Photo, des Trophées, des armes à débloquer, un nouveau mode de jeu avec des hordes de zombies ou encore une galerie in-game pour admirer toutes les créatures.

Les développeurs précisent que les graphismes et les performances ont été ajustés pour la PlayStation 5, sans entrer dans les détails. Si vous préférez une version physique, The House of the Dead: Remake - Limidead Edition sur PS4 est disponible contre 30,17 € sur Amazon.