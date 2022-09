The House of the Dead: Remake, une version Xbox Series X et S annoncée en vidéo

MegaPixel Studio et Forever Entertainment ont sorti en début d'année The House of the Dead: Remake, une version modernisée du célèbre rail-shooter arcade avec des morts-vivants. Le titre a débarqué à l'origine sur Nintendo Switch puis a été porté sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia.

Mais les studios n'oublient pas les consoles de dernière génération et annoncent aujourd'hui que The House of the Dead: Remake va bientôt arriver sur Xbox Series X|S, sa date de sortie est déjà fixée au 23 septembre 2023. Les développeurs rappellent que le titre dispose d'un multijoueur à deux en local, de plusieurs fins, d'un mode Photo, de Succès, d'armes à débloquer et d'une galerie pour admirer les monstres.

Cette version Xbox Series X|S profitera également de graphismes et de performances améliorés, mais les studios ne les détaillent pas. Vous pouvez retrouver le jeu en Limidead Edition à 39,99 € chez Micromania.