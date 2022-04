The House of the Dead: Remake, la version modernisée du rail-shooter lancée en vidéo

Forever Entertainment et MegaPixel viennent de lancer The House of the Dead: Remake, version modernisée du célèbre jeu de tir façon rail-shooter dans un manoir remplit de morts-vivants. Le titre est disponible sur Nintendo Switch, uniquement via l'eShop pour le moment, mais la bande-annonce de lancement est évidemment là :

The House of the Dead: Remake propose pour rappel des graphismes et des contrôles améliorés, avec notamment une visée au gyroscope, un mode multijoueur local à deux joueurs, différentes fins à débloquer, un mode Photo, des succès in-game, des armes à déverrouiller en jouant, un mode inédit avec des vagues de zombies et une galerie pour admirer des artworks horrifiques.

The House of the Dead: Remake est disponible dès maintenant sur l'eShop de la Switch de Nintendo, mais une version physique arrivera également le mois prochain, vous pouvez déjà la précommander contre 39,99 € sur Amazon.

