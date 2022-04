The House of the Dead: Remake, une version PS4 à prévoir ?

MegaPixel et Forever Entertainment vont lancer prochainement The House of the Dead: Remake, version améliorée et modernisée du jeu de tir en rail shooter sorti à l'origine en 1996. Le titre n'est pour le moment attendu que sur Nintendo Switch, d'abord sur l'eShop puis en version physique plus tard.

Mais il semblerait que les studios préparent déjà le portage du jeu sur de nouvelles plateformes. Maintenant que la « guerre des pixels » est terminée, un internaute de Reddit a en effet découvert, caché dans le PlayStation Network, une version PS4 de The House of the Dead: Remake. Un artwork du jeu est même disponible sur les serveurs officiels de PlayStation.

Pour le moment, l'information est à prendre avec des pincettes, Forever Entertainment et MegaPixel n'ont rien officialisé. La date de sortie de The House of the Dead: Remake est fixée au 7 avril 2022 sur l'eShop de la Switch uniquement, puis au 26 mai en édition physique limitée, à précommander contre 39,99 € sur Amazon.