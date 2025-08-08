Heretic + Hexen : les deux Doom-like cultes de retour avec du contenu inédit sur consoles modernes

De vieux FPS de retour sur consoles modernes





La QuakeCon 2025 est lancée et durera jusqu'à la fin de la semaine. Bethesda profite évidemment de l'évènement dédié à ses jeux de tir à la première personne pour faire plusieurs annonces et l'éditeur dévoile aujourd'hui Heretic + Hexen, une compilation de deux FPS cultes modernisés par id Software et Nightdive Studios, avec du contenu inédit.

Heretic et Hexen sont des FPS développés à l'origine par Raven Software, aujourd'hui surtout connu pour son travail sur les Call of Duty, et basés sur le moteur de Doom. Malheureusement, les suites ne sont pas présentes dans cette compilation, mais il y a quand même de quoi faire pour les amateurs de vieux jeux de tir.

Quels sont les jeux présents dans la compilation Heretic + Hexen ?





Voici le contenu de Heretic + Hexen :

Heretic: Shadow of the Serpent Riders ¹

¹ Hexen: Beyond Heretic ¹

¹ Hexen: Deathkings of the Dark Citadel ¹

¹ Deux épisodes inédits issus d'une collaboration entre les équipes d'id Software et de Nightdive Studios :

Heretic: Faith Renewed



Hexen: Vestiges of Grandeur Heretic Hexen proposent 117 cartes de campagne et 120 cartes de match à mort au total. ¹Les versions DOS originales de Heretic: Shadow of the Serpent Riders, Hexen: Beyond Heretic et Hexen: Deathkings of the Dark Citadel sont incluses dans la version Steam/GOG.

Quelles sont les améliorations de Heretic + Hexen ?





Du côté des améliorations, les développeurs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, voici tout ce qu'il faut savoir :

Coop et match à mort en ligne en cross-platform accueillant jusqu'à 16 joueurs²

Coop et match à mort en écran partagé en local accueillant jusqu'à 8 joueurs

Bande-son Tome de puissance remaniée par Andrew Hulshult disponible

Prise en charge de mods publiés par la communauté avec accès à une liste de mods en jeu² ³

Performances améliorées avec rendu multitâche et prise en charge des résolutions allant jusqu'à 4K et 120 IPS⁴

Une section spéciale comprenant des illustrations conceptuelles et des sprites inutilisés issus du développement des jeux originaux

Des options d'accessibilité, comme une interface repensée, une amélioration de la lisibilité, des ajustements de contraste et d'effets visuels, ainsi que des fonctionnalités de synthèse vocale.

Prise en charge des manettes modernes

Une roue d'armes pour passer plus rapidement d'une arme à l'autre

Sélection d'équilibrage du jeu (originale/améliorée)

Fonctionnalité de sauvegarde/chargement rapide

Prise en charge des écrans larges

Diverses corrections de moteur pour des bugs présents dans les versions originales

Traduction en 12 nouvelles langues : Français, Italien, Allemand, Espagnol, Espagnol (Amérique Latine), Portugais Brésilien, Polonais, Russe, Japonais, Coréen, Chinois traditionnel et Chinois simplifié. ²Compte Bethesda.net requis.

³Les mods doivent être installés séparément ; l'installation nécessite un espace de stockage système supplémentaire.

⁴Affichage compatible nécessaire.

Quand sortira Heretic + Hexen ?





Heretic + Hexen est disponible dès maintenant sur PC (Steam, GOG.com et Microsoft Store), PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch 1, au prix de 14,99 €. Bien sûr, le jeu est également rajouté au Game Pass et Limited Run Games va proposer des éditions physiques sur consoles contre 34,99 $.