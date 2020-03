DOOM Eternal : plus de 100 000 joueurs sur Steam, c'est deux fois mieux que le précédent volet

Hier, deux jeux très attendus sont officiellement sortis : Animal Crossing: New Horizons, un jeu de Nintendo mignon et très reposant, et DOOM Eternal, un jeu de tir à la première personne explosif, avec de la violence, des armes à feu, du sang de démons qui éclabousse et une bande originale très metal. Pour le premier, les chiffres sont encore inconnus, mais le second a déjà attiré de nombreux joueurs sur ordinateurs.

Comme le dévoile la page des statistiques de Steam, DOOM Eternal a attiré 104 891 joueurs le jour de son lancement sur la plateforme de Valve. C'est évidemment un énorme chiffre, et comme le rappelle l'analyste Daniel Ahmad, c'est deux fois plus que le DOOM de 2016, qui avait rassemblé 44 000 joueurs sur Steam à son lancement. Mais surtout, cela ne représente pas la totalité des joueurs sur ordinateurs, DOOM Eternal est en effet également disponible sur Bethesda.net, même s'il est clair que la plateforme de l'éditeur est bien moins populaire que celle de Valve.

Autre chiffre qui montre bien que le FPS d'id Software était très attendu, il a réuni 125 000 spectateurs hier sur Twitch, et encore 47 000 aujourd'hui. C'est bien, mais actuellement, 147 000 viewers regardent du Animal Crossing: New Horizons, Marie semble plus populaire que le Doom Slayer.

