DOOM Eternal rejoindra le Xbox Game Pass sur consoles le mois prochain, et plus tard sur PC

Cette semaine, Microsoft a annoncé le rachat de Bethesda, et donc de ses studios et de leurs licences. Dans le lot figurent id Software et la franchise Doom, un petit teasing laissait déjà présager l'arrivée d'au moins un jeu dans le Xbox Game Pass hier, et il vient d'être officialisé aujourd'hui.

Ce jeu, c'est donc DOOM Eternal, dernier opus de la saga en date et sorti le 20 mars dernier seulement. Il sera jouable gratuitement à partir du 1er octobre prochain via le Xbox Game Pass sur consoles, mais il faudra attendre un peu plus longtemps, vers la fin de l'année, pour le retrouver dans le Xbox Game Pass pour PC.

Si le jeu d'id Software vous intéresse, vous n'avez donc qu'à débourser 12,99 € par mois pour vous abonner au Xbox Game Pass Ultimate et retrouver DOOM Eternal sur consoles le 1er octobre prochain puis sur PC un peu plus tard. Le FPS accueillera le 20 octobre l'extension The Ancient Gods, Épisode 1.