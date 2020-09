Xbox Game Pass : DOOM Eternal et 4 autres jeux prévus pour début octobre

Généralement, c'est deux fois par mois que Xbox fait le point sur les titres qui vont intégrer le Xbox Game Pass dans les jours qui viennent. Le gros morceau de début octobre était déjà connu : DOOM Eternal va bien arriver dans le catalogue Xbox One et Android le 1er octobre, avant de débarquer sur PC en décembre.

Sinon, vous pourrez retrouver le jeu de gestion Drake Hollow en version PC à la même date, le toujours aussi fun Brütal Legend sur Xbox One le 8, Ikenfell sur consoles et ordinateurs personnels ce même jour et, toujours la semaine prochaine, Forza Motorsport 7 sur toutes les plateformes, la production Xbox Game Studios étant passée entre les mailles du filet jusqu'à présent.

DOOM Eternal (Android & Console) – 1er octobre

L’un des meilleurs FPS de l’année 2020 arrive dans le Xbox Game Pass. Les armées de l’enfer ont envahi la Terre. Incarnez le Slayer dans une campagne en solo épique où vous terrasserez des démons à travers les dimensions et empêcherez la destruction de l’humanité. Découvrez le mélange ultime de vitesse et de puissance dans DOOM Eternal : la nouvelle formule du combat à la première personne bourré d’action. La seule chose qui les effraie… c’est vous.

Drake Hollow (PC) ID@Xbox – 1er octobre

Drake Hollow est un jeu d’action et de construction de village qui prend place dans le Hollow, une version délabrée de notre monde. Vous devrez prendre la défense des Dragores, les créatures végétales adorables qui habitent les lieux. En solo ou avec des amis, suivez les conseils d’un mystérieux corbeau et explorez un monde généré de manière procédurale et constitué d’îles emprisonnées par un éther empoisonné pour aider les Dragores à se sentir de nouveau chez eux.

Brütal Legend (Console) – 8 octobre

Brütal Legend, le jeu d’action rempli d’humour deDouble Fine Productions arrive dans le Xbox Game Pass. Eddie Riggs, un roadie élu par les Dieux du Rock et incarné par Jack Black, doit combattre dans un univers mêlant heavy metal et fantasy afin de sauver l’humanité et de découper des démons en rondelles. Pour cela, il peut faire confiance à son énorme hache, à sa guitare Clémentine, et à une armée de metalleux furieux qui inclut quelques-uns des plus grands noms du rock. Brütal Legend est une véritable ode au heavy metal.

Forza Motorsport 7 (Android, Console & PC) – 8 octobre

Ressentez le frisson du sport automobile avec le jeu de course le plus complet, le plus beau et le plus réaliste jamais conçu. Pilotes, amateurs de drift, fanas de drag, régleurs et créateurs, Forza Motorsport 7 rassemble une communauté entièrement dévouée à l’automobile. Faites votre choix parmi plus de 700 modèles extraordinaires, dont une collection de Ferrari, Porsche et Lamborghini encore jamais vue, et pilotez les voitures de vos rêves. Lancez-vous sur 30 célèbres circuits et 200 tracés, où les conditions changent à chaque course. Profitez de graphismes époustouflants en 60 images par seconde et d’une résolution native 4K en HDR !

Ikenfell (Console & PC) ID@Xbox – 8 octobre

Un jeu de rôle tactique au tour par tour ou vous incarnez des étudiants en magie. Usez d’un timing précis pour renforcer vos sorts et bloquer les attaques, explorez les halls étranges d’une immense école de magie, combattez monstres et boss redoutables, trouvez des tonnes de trésors cachés et levez le voile sur des mystères qui auraient dû rester secrets.