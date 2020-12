DOOM Eternal : une date pour l'intégration au Xbox Game Pass pour PC et un Niveau Maître gratuit pour tout le monde

Entre l'imminente arrivée de la version Switch et les DLC, DOOM Eternal continue sereinement son petit bonhomme de chemin. Il accueille même du contenu gratuit cette semaine avec un Niveau Maître inédit, pour un défi relevé à vivre dans l'un des environnements de la campagne.



C'est Super Nid à Gore qui peut être de nouveau arpenté avec différents niveaux de difficulté et encore plus d'ennemis que durant l'histoire, qui permettent notamment de débloquer la skin dorée pour le fusil à pompe. Mieux, il sera possible d'y jouer pour la première fois en Mode Classique, en commençant la partie avec un simple fusil à pompe, puis en devant débloquer des armes et des mods : en finissant ce défi, nous pouvons remporter la skin Classic Green.

L'autre bonne nouvelle, c'est qu'après avoir rejoint le Xbox Game Pass pour Console suite au rachat de Bethesda, DOOM Eternal va débarquer dans le Xbox Game Pass pour PC le 3 décembre ! Si c'est la version physique qui vous intéresse, DOOM Eternal est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

